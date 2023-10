Oltre al nuovo sportwatch Race, Suunto ha presentato oggi Wing, un paio di cuffie a conduzione ossea espressamente dedicate agli sportivi. Si tratta di una prima volta per l’azienda finlandese, che si cimenta nel mercato dei dispositivi audio con un prodotto di fascia medio-alta ideale per lo sport.

Le Suunto Wing sono pensate infatti per chi vuole ascoltare la musica durante gli allenamenti in sicurezza, senza perdere la cognizione dei suoni e dei rumori dell’ambiente circostante, una possibilità offerta da questo tipo di prodotto che non occlude il condotto uditivo, ma posiziona gli altoparlanti esternamente usando le ossa degli zigomi per trasmettere l’audio. Per inciso, abbiamo provato personalmente prodotti simili: le AirAux AA-BTS7 e le HAYLOU PurFree BC01. Ma scopriamo insieme qualche dettaglio e particolarità di queste cuffie di Suunto.

Le cuffie Suunto Wing in breve: caratteristiche e immagini

Dalla tipologia di prodotto non ci si può né ci si deve aspettare una qualità audio elevata, soprattutto se come termine di paragone si prende in considerazione un paio di cuffie classiche, in-ear o meno. Ma la trasmissione delle vibrazioni all’orecchio tramite le ossa zigomatiche ha altri vantaggi e scopi di utilizzo cari ai clienti di Suunto, azienda nota per i suoi smartwatch sportivi e per altri dispositivi per lo sport.

Come anticipato, il vantaggio più grande delle Suunto Wing, cuffie a conduzione ossea realizzate in titanio e silicone, è poter ascoltare musica e altri contenuti audio senza distrazioni, cioè mantenendo quasi inalterata la consapevolezza di ciò che circonda l’ascoltatore (quasi perché dipende chiaramente dal volume dei contenuti riprodotti e, in modo speculare, da quello dei rumori ambientali).

Non occludendo l’orecchio sono cuffie utilizzabili da chi va in bicicletta, corre o pratica sport all’aria aperta, anche perché sono molto leggere (pesano 33 grammi), resistenti ad acqua e polvere (certificate IP67) e pensate per essere confortevoli se usate anche sotto caschi e berretti sportivi, pur rimanendo salde durante le attività più movimentate, secondo quanto promesso dal produttore.

Le Suunto Wing hanno due microfoni con cancellazione del rumore cVc (clear Voice capture), delle luci LED rosse su entrambi i lati per motivi di visibilità, illuminazione gestibile e personalizzabile dall’app Suunto, che permette anche di modificare il profilo audio. Per quanto riguarda invece la gestione di chiamate e musica, ci sono dei tasti fisici che permettono di fare tutto, anche regolare il volume o accendere e spegnere le luci.

L’autonomia delle Suunto Wing è di 10 ore con una singola ricarica, ma grazie al power bank se ne hanno a disposizione altre 20; da scariche, bastano invece 10 minuti per ottenere 3 ore.

Prezzo e disponibilità delle cuffie Suunto Wing

Le cuffie Suunto Wing sono state presentate oggi sul mercato italiano, ma saranno disponibili da martedì 17 ottobre al prezzo di 199 euro, nei colori Black e Lava Red. Si potranno acquistare sul sito di Suunto, ma dovrebbero arrivare anche su Amazon e presso altri negozi terzi.

