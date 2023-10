A circa 5 mesi dal lancio del più pregiato Vertical, anche Suunto presenta un nuovo sportwatch con display AMOLED, appena due giorni dopo il lancio del primo di Polar ad abbracciare la medesima tecnologia. Non si tratta di una prima per l’azienda finlandese, che già a inizio 2020 presentava sul mercato Suunto 7, ma l’abbandono dei display con tecnologia MiP, LCD e simili è ormai iniziata, come testimoniano soprattutto gli ultimi sportwatch di Garmin.

Comunque, si chiama Suunto Race questo nuovo smartwatch, un dispositivo di fascia medio-alta che rientra appieno nel settore degli orologi sportivi, ricchi di funzioni dedicate e spesso poveri di funzionalità smart. Nonostante lo schermo AMOLED, di solito più energivoro rispetto ai display con tecnologia MiP e simili, sulla carta promette molto in termini di autonomia; ma per tutti i dettagli, seguiteci.

Caratteristiche, funzioni e design di Suunto Race

Specifiche tecniche

Suunto Race è dotato di uno schermo AMOLED da 1,43″ sensibile al tocco, con risoluzione di 466 x 466 pixel, con funziona always-on display e luminosità automatica, grazie a un sensore dedicato.

La dotazione di sensori è molto completa, considerando la presenza di cardiofrequenzimetro con saturimetro, bussola digitale, altimetro barometrico, oltre ai principali sistemi satellitari di geolocalizzazione, fino a 4 diversi in simultanea: GPS a doppia frequenza L1 e L5, GLONASS, Galileo, QZSS e Beidou.

Per il resto, Suunto Race, è dotato di connettività Bluetooth, e monta una batteria che, secondo quanto dichiarato dal produttore, garantisce fino a 26 giorni di autonomia in modalità orologio, fino a 12 giorni con notifiche e monitoraggio attiva e fino a 120 ore di registrazione di attività sportive all’aperto con GPS attivo, fino a 40 ore con GNSS alla massima precisione con rilevamento GPS dual band.

Funzioni software

Un nome parlante come Suunto Race rende subito il pubblico a cui si riferisce questo dispositivo: atleti o persone attive che cercano un prodotto che li supporti per gli allenamenti e lo sport in generale. Ci sono infatti un sacco di funzioni sportive dedicate, a partire dalle oltre 95 modalità sport installate di serie, a cui si aggiungono tante altre opzioni e metriche specifiche che consentono di analizzare e di gestire l’attività fisica in vario modo.

Suunto Race aiuta l’utente a pianificare gli allenamenti anche con una funzione di coach basata sull’intelligenza artificiale, analizzando il carico e i precedenti allenamenti registrati con l’orologio per fornire determinati consigli e informazioni per gestire i propri progressi e il carico di lavoro, anche in base alla variabilità della frequenza cardiaca (HRV). Le schermate degli sport sono inoltre personalizzabili e consentono di ottenere informazioni sull’andatura da seguire per la corsa con RaceTime, ad esempio, di vedere l’itinerario della gara grazie alle mappe integrate e alle funzioni di navigazione (si possono caricare dei percorsi per poi seguirli), o di regolare i propri dati di allenamento eseguendo dei test specifici, come il Coggan per la FTP o un test Beep per la massima capacità o potenza aerobica. E grazie a SuuntoPlus Store, una sorta di negozio di applicazioni, è possibile arricchire lo sportwatch con altre app e strumenti di allenamento.

Sport a parte, Suunto Race integra anche varie funzioni per monitorare la salute, fra cui l’analisi della frequenza cardiaca, dello stress e dell’ossigenazione del sangue 24 ore su 24. Presente anche la funzione di monitoraggio del sonno, delle calorie bruciate, dei passi, dei piani saliti e del livello di risorse giornaliero.

È possibile inoltre cambiare quadranti e selezionarne di personalizzati, impostare automaticamente gli aggiornamenti del firmware, visualizzare e rispondere alle notifiche dello smartphone Android collegato (non iOS), abilitare la condivisione delle attività con servizi terzi come Strava o TrainingPeaks, visualizzare il meteo, o ancora, controllare la musica del telefono.

Design e immagini

Esteticamente, Suunto Race si presenta bene grazie a materiali come l’acciaio inossidabile o il titanio per la ghiera e il cristallo zaffiro per il pannello che protegge lo schermo; la plastica, rinforzata in fibra di vetro, compone invece la cassa.

Lo sportwatch è resistente alle immersioni in acqua fino alla profondità di 100 metri e misura 49 x 49 x 13,3 mm; il peso è di 69 grammi per la versione con ghiera in titanio, di 83 grammi quella in acciaio inossidabile. I cinturini sono in entrambi i casi in silicone, con passo da 22 mm.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità di Suunto Race

Suunto Race è stato presentato sul mercato italiano oggi, 13 ottobre, ma sarà ordinabile dal 17 ottobre. La versione in acciaio inossidabile costa 449 euro, 549 euro quella in titanio. I cinturini ufficiali sono invece 4, Pearl White, Orchid Purple, Lava Red e Lemon Yellow, disponibili al prezzo di 49 euro. Suunto Race si potrà acquistare direttamente dal sito web ufficiale, ma dovrebbe essere disponibile presto anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

