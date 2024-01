Oggi, 24 gennaio 2024, è arrivato un importante annuncio da parte di Microsoft: terminata la fase di preview, la piattaforma per la mixed reality Mesh entra nell’arsenale di Microsoft Teams, aprendo a nuove possibilità per le riunioni tramite il servizio del colosso di Redmond, ora realizzabili in maniera più immersiva grazie a spazi virtuali dedicati, accessibili con o senza un visore VR.

Microsoft Mesh in Teams: come cambiano le riunioni

I lettori con una memoria di ferro ricorderanno forse che nell’ormai lontano 2017 Microsoft aveva acquisito AltspaceVR, una piattaforma social in VR chiusa definitivamente lo scorso anno. Quell’esperienza è servita a Microsoft per dare vita a Mesh, che vuole rendere le riunioni in Teams decisamente più immersive ed interessanti. Si badi, l’utilizzo di un visore VR migliora l’esperienza d’uso — allo stato, gli unici ufficialmente supportati sono visori della famiglia Quest —, tuttavia non è essenziale.

Quando si partecipa ad una riunione virtuale in 3D, si ha accesso anche all’audio spaziale, che serve a simulare la possibilità di avere una conversazione privata, esattamente come si farebbe durante una riunione dal vivo, allontanandosi dagli altri partecipanti. Gli ambienti 3D offrono diverse possibilità di personalizzazione e tutte le funzioni proprie di Mesh — come gli immersive spaces — saranno accessibili in Teams.

Beninteso, Microsoft Mesh continua ad esistere come piattaforma a sé stante, consentendo agli sviluppatori di sfruttare esperienze VR/AR, ma l’integrazione in Teams sembra quasi un’evoluzione naturale. A questo punto resta da capire se a lungo andare Mesh continuerà a camminare con le proprie gambe o se invece, per effetto di questa integrazione, diventerà pian piano solo una delle funzioni di Microsoft Teams.

Allo stato attuale, resta chiaramente da capire se e in che misura queste riunioni virtuali prenderanno piede in ambito aziendale. In sede di annuncio, Microsoft ha parlato dell’adozione da parte di Accenture, BP, Takeda e Mercy Ships, riportando alcuni dettagli sulle rispettive esperienze, ma si tratta ovviamente di esempi isolati.

Disponibilità

In sede di presentazione della novità, Microsoft ha ricordato che l’integrazione di Mesh in Teams è disponibile a partire da oggi. Per l’utilizzo della funzione, è necessaria una licenza, ecco l’elenco di quelle compatibili: Teams Essentials, Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 E3/E5 e Office 365 E1/E3/E5. Maggiori dettagli sono disponibili a questo link.

I clienti interessanti alle esperienze di Mesh con un periodo di prova di sei mesi possono fare riferimento a questa pagina.

Infine, a partire da domani, 25 gennaio 2024, Microsoft Mesh sarà disponibile anche nell’app store Meta Quest.

