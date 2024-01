I “GPT” sono modelli di intelligenza artificiale generativa basati su ChatGPT ottimizzati per attività e argomenti specifici e ora stanno arrivando nella versione gratuita di Microsoft Copilot, poiché non sono esclusiva dell’abbonamento Pro.

Al momento i GPT hanno funzionalità limitate in Copilot e si possono utilizzare solo quelli basilari come ad esempio quelli addestrati per il fitness, i viaggi o la cucina.

Microsoft Copilot offre gratuitamente i GPT ottimizzati per attività specifiche

Non appena saranno disponibili i GPT appariranno in una finestra in alto a destra all’interno di Microsoft Copilot e non richiederanno un account Microsoft o un browser Edge, quindi saranno accessibili ad esempio anche in Google Chrome senza dover accedere a un account Microsoft.

Ad esempio, selezionando il GPT Microsoft Designer gli utenti dovrebbero riuscire a ottenere immagini migliori utilizzando DALL-E 3. Allo stesso modo il GPT specializzato sul fitness dovrebbe fornire allenamenti più mirati e quello ottimizzato per la cucina dovrebbe proporre ricette più creative.

Microsoft sta attualmente testando i GPT Copilot, Designer, Pianificatore di vacanze, Assistente di cucina e Istruttore di fitness, tuttavia l’azienda prevede di introdurne altri nelle prossime settimane.

Microsoft sta inoltre testando GPT Builder per Copilot Pro che permette di creare e personalizzare i GPT, in modo simile al generatore GPT disponibile in ChatGPT Plus.

Microsoft inoltre continuerà a offrire ChatGPT GPT-4 Turbo gratuitamente all’interno di Copilot, ma solo durante le ore non di punta, mentre gli abbonati a Copilot Pro avranno sempre accesso a GPT-4, GPT-4 Turbo e ad altri vantaggi.

OpenAI, il creatore di ChatGPT, ha affermato nel suo blog che i GPT sono molto più che semplici modelli ottimizzati, in quanto includono istruzioni aggiuntive, conoscenze extra e ulteriori abilità rispetto al generico ChatGPT.

Leggi anche: ChatGPT sempre più tuttofare, il GPT Store di OpenAI ne è la dimostrazione