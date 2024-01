L’auto elettrica è nei piani di Apple dal 2015, ma il progetto finora non ha portato nulla di concreto. Inizialmente l’azienda aveva in mente di realizzare un veicolo completamente autonomo senza volante, ma dopo quasi un decennio ora sembra che queste ambizioni siano state ridimensionate.

Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe fissato una nuova data di rilascio per il lancio del suo primo veicolo elettrico.

Apple Car non vedrebbe la luce prima del 2028

Bloomberg afferma che Apple ora punterebbe a rilasciare il suo veicolo elettrico nel 2028, ma con guida autonoma limitata in linea con quanto offerto da altri produttori di veicoli elettrici come Tesla.

Secondo quanto riportato l’auto di Apple richiederà ai guidatori di prestare attenzione e di essere pronti a prendere il comando del veicolo e la guida autonoma sarà prevista solo su determinate strade e autostrade, in modo simile all’attuale pilota automatico Tesla, quindi di livello 2+.

Ciò rappresenterebbe un considerevole ridimensionamento dell’idea originale, visto che il Progetto Titan mirava a una guida autonoma di livello 4.

È possibile che Apple possa aggiornare il sistema nel tempo con aggiornamenti software e man mano che il contesto normativo internazionale si evolverà.

Con le ambizioni di guida autonoma ribassate, Apple dovrebbe essere in grado di portare avanti il progetto della sua auto elettrica, ma per questo motivo potrebbe non essere particolarmente innovativa rispetto a quanto sarà disponibile nei prossimi anni.

L’auto di Apple potrebbe diventare solo un altro modo per ottenere ancora più entrate dai servizi di abbonamento da parte degli utenti iPhone.

Potrebbe interessarti: Via agli incentivi 2024 per auto elettriche e poco inquinanti, ecco cosa sapere