A pochi giorni di distanza dal rilascio degli aggiornamenti di Amazfit GTR 4 e GTS 4, anche per l’ultimo arrivato dell’azienda c’è un update da scaricare. Amazfit Active sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento che introduce alcune novità e ottimizzazioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere, comprese le informazioni per verificare la disponibilità dell’aggiornamento e installarlo.

Le novità di Amazfit Active e come aggiornare

L’aggiornamento in questione di Amazfit Active è contraddistinto dal numero di versione 3.21.0.1, aggiornamento dal peso di 9,71 MB che introduce alcune novità per il monitoraggio degli sport come le informazioni in tempo reale relative al proprio stato di fitness, i dati della frequenza cardiaca post allenamento, e l’obiettivo di corsa di 3 km in Zepp Coach. Sport a parte, con questo update Amazfit Active migliora la funzione gestuale di attivazione dello schermo con il movimento del polso, ora dovrebbe essere più veloce, e ottimizza i movimenti dei quadranti con la modalità schermo sempre attivo (always-on display).

Nel caso in cui non sia stato già rilevato automaticamente, per verificare la disponibilità di questo nuovo aggiornamento di Amazfit Active basta aprire l’app Zepp di Amazfit dallo smartphone collegato, accedere alla scheda profilo, selezionare lo smartwatch in questione e toccare la voce “Aggiornamento di sistema” per scaricare e installare l’update, già disponibile anche in Italia.

