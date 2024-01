È appena partita una nuova promozione che, grazie a un codice coupon, permette di risparmiare un ulteriore 10% su tanti prodotti tech già scontati. Chi la promuove è eBay che, in questa sua prima offerta dell’anno, sconta un po’ di tutto: si va dai notebook, ai PC desktop, passando per periferiche, smart TV, dispositivi smart home, console e altro ancora. Qua sotto tutte le informazioni da sapere per approfittarne e una selezione di prodotti da tenere in considerazione.

Come usare il nuovo coupon e gli sconti tech più interessanti

Questa nuova promozione di eBay è in vigore da oggi, 22 gennaio 2024 e scadrà alle ore 23:59 del 4 febbraio. Come anticipato, si basa su un coupon, CASA24, che, una volta inserito in fase di pagamento, permette di ottenere uno sconto extra del 10%: 50 euro di sconto massimo per utilizzo, 2 volte per utente (quindi 100 euro al massimo).

Ciò detto, passiamo alla selezione di prodotti tech in offerta, alcuni dei quali disponibili a ottimi prezzi ma in quantità particolarmente limitate (ragion per cui, se vi interessa qualcosa sarebbe meglio non aspettare troppo):

Questi erano solo alcuni dei prodotti compatibili con il coupon di eBay CASA24 parte di una promozione che, lo ricordiamo, è in vigore fino al 4 febbraio. Tutti gli altri prodotti che è possibile acquistare in sconto li trovate qui sotto.

Link con tutti i prodotti compatibili con il coupon CASA24

In copertina MacBook Pro 14″ con chip M2 Pro, di cui trovi qui la nostra recensione (anche video)

