Con i nuovi Samsung Galaxy Book4 dietro l’angolo, ma non ancora presentati sul nostro mercato, diventano molto più convenienti i notebook attuali. È il caso di Samsung Galaxy Book3 Ultra che, nella versione più potente è disponibile su Amazon in offerta a un prezzo super, il suo minimo storico. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Prezzo al minimo per la versione top di Samsung Galaxy Book3 Ultra su Amazon

Si tratta di uno dei notebook più interessanti sul mercato, sia perché coniuga prestazioni e portabilità, sia perché è acquistabile a prezzi tutto sommato non eccessivi considerando la qualità e le caratteristiche tecniche. Di questo e di altri dettagli e particolarità di Samsung Galaxy Book3 Ultra ne abbiamo parlato nella nostra recensione (anche video), qui soffermiamoci solo sull’offerta in questione e sulle specifiche chiave della versione relativa.

Come anticipato, è in offerta su Amazon la versione top di Samsung Galaxy Book3 Ultra, quella con processore Intel Core i9-13900H, scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 4070, 32 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB. Di listino costa 3.499 euro, in queste ore su Amazon si può acquistare a 2005,27 euro, con quasi 1500 euro di sconto. È il prezzo più basso mai proposto da Amazon che, nell’ultimo mese, fra rialzi e ribassi ha proposto un prezzo mediano di 2554,31 euro.

L’occasione è particolarmente ghiotta, ragion per cui, non ci resta che lasciarvi al link per acquistarlo subito, prima che le scorte si esauriscano o che torni a prezzi “più normali”.

Acquista su Amazon Samsung Galaxy Book3 Ultra con Core i9 e RTX 4070 a 2005,27 euro

