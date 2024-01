La serie di monitor Samsung Odyssey è tra le più ambite dai gamer che cercano il giusto connubio tra prestazioni, resa cromatica e design, motivo che ci spinge a segnalarvi un’offerta Amazon a dir poco imperdibile per il Samsung Odyssey G5 (S27AG502), un display gaming QHD (2.560×1.440P) ad alto refresh-rate che in queste ore è scontato quasi del 40%.

Samsung Odyssey G5: un ottimo monitor per le build gaming di fascia alta

Il Samsung Odyssey G5 (S27AG502) è un monitor da 27 pollici che utilizza un pannello QHD di tipo IPS con una frequenza di aggiornamento che può arrivare a 165 Hz; capirete bene che si tratta di un display da abbinare a una GPU di un certo calibro, quantomeno se volete sfruttarne appieno le potenzialità per quanto concerne il rapporto risoluzione/refresh.

Detto questo, Odyssey G5 coniuga come visto prestazioni e una buona qualità dell’immagine: garantisce un tempo di risposta GtG di 1 ms e offre una luminosità tipica di 350 nit, decisamente sopra la media per questa tipologia di pannelli IPS destinati al gaming. Il display è certificato HDR10 e vanta una copertura sRGB del 99%, non manca la tecnologia Flicker Free e, viste le prestazioni offerte dal pannello, compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD Freesync Premium.

A bordo non mancano infine diverse ottimizzazioni proprietarie Samsung per migliorare l’esperienza utente, tra queste citiamo ad esempio Black Equalizer, Modalità Low Input Lag e Refresh Rate Optimizor. Chiudiamo con il reparto I/O del monitor che prevede ingresso Display Port 1.2, HDMI 2.0 e jack cuffie, mentre lato ergonomia segnaliamo il supporto VESA 10 e la possibilità di regolare il piedistallo per altezza, rotazione e inclinazione.

Scheda tecnica Samsung Odyssey G5 (S27AG502)

Tipologia di pannello IPS

Dimensioni pannello 27″

Risoluzione massima 2.560 x 1.440 pixel (QD-HD)

Frequenza di aggiornamento 165 Hz

Tecnologie Black Equalizer, Modalità Low Input Lag e Refresh Rate Optimizor

Tempo di risposta GtG 1 ms

Contrasto tipico 1.000:1

Luminosità di picco 350 nit

Angolo visuale 178/178°

Supporto AMD Freesync Premium e NVIDIA G-Sync

HDR10, Copertura sRGB 99%

Porte HDMI 2.0, Display Port 1.2, jack audio

Flicker-Free e Low Blue Light

Piedistallo regolabile

altezza 120.0±5.0mm

inclinazione -2.0°(±2.0°) ~ +22.0°(±2.0°)

rotazione -30.0°(±2.0°) ~ +30.0°(±2.0°)

Supporto VESA 100×100 mm

