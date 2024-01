Parallels Desktop è la soluzione autorizzata da Microsoft per l’esecuzione delle versioni Arm di Windows su Mac. A partire da oggi le versioni 18 e 19 di Parallels Desktop sono in grado di eseguire le versioni Arm di Windows 11 anche sui Mac M3.

Parallels Desktop 18 e 19 ora possono eseguire Windows 11 Arm in macchine virtuali su MacBook Pro M3, MacBook Pro M3 Pro e MacBook Pro M3 Max.

Parallels Desktop ora può eseguire le versioni Arm di Windows 11 sui chip M3

Microsoft spiega che la versione Arm di Windows 11 presenta limitazioni che possono influire sulla capacità di utilizzare vari tipi di hardware, giochi e app, inclusi quelli che si basano su DirectX 12, una suite di tecnologie multimediali frequentemente utilizzata nei giochi Windows e in altre app.

La società aggiunge che le app Arm a 32 bit disponibili nello Store in Windows non sono supportate dai computer Mac con chip M1, M2 e M3.

Microsoft spiega che le app Arm a 32 bit stanno per essere deprecate per tutte le versioni Arm di Windows e aggiunge che la soluzione preferibile è quella di eseguire app Arm a 64 bit, sebbene sia possibile utilizzare anche app in emulazione x64 o x86 su computer Mac M1, M2 e M3. Maggiori informazioni su Parallels Desktop 19 per Mac sono disponibili qui.

