Se siete in cerca di un buon monitor gaming FHD ad alto refresh-rate, su Amazon in queste ore c’è un’offerta imperdibile per l’LG 24GN65R UltraGear, probabilmente tra i migliori e i più ambiti display della sua categoria visto l’ottimo rapporto qualità prezzo che propone. Il display LG, tra i più gettonati anche della serie UltraGear, si può acquistare su Amazon al minimo storico, risparmiando attualmente sino al 13% del prezzo di listino. Ma vediamo cosa offre.

LG 24GN65R UltraGear è perfetto: coniuga prestazioni e qualità a un ottimo prezzo

LG 24GN65R UltraGear è uno di quei monitor gaming che non necessita di tante presentazioni; molto gettonato tra i gamer, è anche tra i modelli LG che vanno con più frequenza in sconto. Questa offerta di Amazon però è davvero giotta in quanto adesso si può portare a casa con soli 129,99 euro. Il monitor LG è equipaggiato con un pannello IPS da 24 pollici, la risoluzione arriva a 1.920×1.080 pixel, mentre la frequenza di aggiornamento è di 144 Hz; un’ottima opzione per i gamer che ricercano un display reattivo, soprattutto visto il tempo di risposta GtG di 1 millisecondo e il supporto AMD Freesync Premium.

Il monitor LG garantisce una copertura sRGB del 99% oltre che certificazione HDR10; essendo un display IPS, anche gli angoli di visione sono buoni (178/178°), con un valore di luminosità massimo di 300 nit e un contrasto nativo pari a 1.000:1. A bordo non mancano diversi profili immagine predefiniti (vedi HDR o Lettura) oltre alle tipiche opzioni e ottimizzazioni per i gamer: Mirino, FPS Counter, Black Stabilizer e Dynamic Action Sync. Molto valido anche sotto il profilo estetico, con un occhio di riguardo per i gamer che cercano un design elaborato ed originale ma allo stesso tempo senza cornici, LG 24GN65R UltraGear non sacrifica l’ergonomia, supportando modalità Pivot, regolazione in altezza e angolazione (non manca il supporto VESA 100). Chiudiamo con il reparto I/O, dotato di porta HDMI 2.0, Display Port 1.4 e jack audio.

Scheda tecnica LG UltraGear 24GN65R

Tipologia di pannello IPS

Dimensioni pannello 23,8″

Risoluzione massima 1.920×1080 pixel (Full-HD)

Frequenza di aggiornamento 144 Hz

Tecnologie Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Flicker Free

Tempo di risposta GtG 1 ms

Contrasto tipico 1.000:1

Contasto dinamico 5.000.000:1

Luminosità di picco 300 nit

Angolo visuale 178/178°

Supporto AMD Freesync Premium

HDR10, Copertura sRGB 99%, Calibrazione di fabbrica

Porte HDMI 2.0, Display Port 1.4a, Jack audio, AUX

Flicker-Free e Low Blue Light

Piedistallo regolabile

inclinazione -5~15

altezza 110 mm

Supporto VESA 100×100 mm

