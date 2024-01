Ubisoft ha deciso di rinnovare il suo servizio di abbonamento ai giochi, offrendo agli utenti un piano multi-piattaforma premium e aggiungendo un abbonamento meno costoso per i PC.

In particolare, la popolare software house ha riunito i servizi Ubisoft+ Multi-Access e PC Access in Ubisoft+ Premium mentre il nuovo abbonamento per i PC si chiama Ubisoft+ Classics.

Il team di Ubisoft ci tiene a precisare che non ci saranno modifiche automatiche per gli abbonati esistenti a PC Access, il cui piano rimarrà lo stesso ai prezzi attuali.

I nuovi abbonamenti di Ubisoft

Iniziando da Ubisoft+ Premium, il costo del canone mensile è pari a 17,99 euro e offre agli utenti le seguenti funzionalità:

Gioca a più di 100 giochi su PC con Ubisoft Connect

Nuove uscite dal giorno di lancio e accesso anticipato quando disponibile

Più contenuti con le edizioni premium

Ricompense mensili uniche

Più sconti e offerte, 10% di sconto su pacchetti di valuta virtuale

Gioca a giochi selezionati via Cloud con Luna

Riprodurre i giochi selezionati con Xbox

Tra gli aspetti più interessanti di questo abbonamento vi sono senza dubbio la possibilità di giocare con i nuovi titoli sin dal giorno del lancio (o persino prima in caso di giochi con accesso anticipato) e il supporto multi-piattaforma (Xbox, PC e Amazon Luna).

Per quanto riguarda invece l’abbonamento Ubisoft+ Classic, il canone richiesto agli utenti è pari a 7,99 euro al mese e le funzionalità offerte sono le seguenti:

Gioca a una selezione di più di 50 classici per PC con Ubisoft Connect

Accedi alle edizioni standard

Il team di Ubisoft ha anche reso noto che per entrambi gli abbonamenti è previsto in futuro l’ampliamento della libreria di giochi disponibili.

Per ulteriori informazioni sui due abbonamenti di Ubisoft o per procedere al loro acquisto vi rimandiamo alla pagina dedicata (la potete trovare seguendo link).

