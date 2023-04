Ubisoft ha annunciato di aver portato il suo servizio in abbonamento Ubisoft+ anche su Xbox One e Xbox Series X e S. Ubisoft+ include svariati giochi del noto editore del panorama videoludico, anche a partire dal giorno del lancio, oltre ai vari contenuti aggiuntivi, tuttavia il servizio includerà meno giochi sulle console Microsoft rispetto all’abbonamento per PC già esistente.

Ubisoft+ è disponibile su Xbox One e Xbox Series X e S

Per poter utilizzare il servizio Ubisoft+ anche su Xbox è necessario abbonarsi al piano “Multi Access” che costa 17,99 euro al mese, inoltre bisogna collegare gli account Ubisoft e Microsoft per poter sfruttare la sincronizzazione dei salvataggi in modo da poter riprendere il gioco da Xbox o PC.

Ubisoft ha specificato che i giochi accessibili su console saranno circa 60 contro gli oltre 100 disponibili per PC. Tra i giochi inclusi nella versione Xbox del servizio Ubisoft+ vale la pena citare Rainbow Six Siege, Far Cry 6 Gold Edition, Immortals Fenyx Rising, Assassin’s Creed Valhalla Ultimate Edition, The Division 2 e Child of Light.

Tuttavia la società ha sottolineato che in futuro intende portare l’intero catalogo di Ubisoft+ anche su Xbox, quindi tutti i giochi e i contenuti con meno eccezioni possibili. Per maggiori informazioni potete visitare la pagina Web di Ubisoft.

