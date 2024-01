La funzione di WhatsApp per creare gli sticker personalizzati fa un passo in avanti, introducendo nuove opzioni per rendere gli adesivi ancora più personali e particolari. Si tratta al momento di un’esclusiva di WhatsApp per iOS 17 e versioni successive, introdotta da Meta nella versione stabile scaricabile dall’App Store, in contemporanea con la versione beta per iOS, la 24.1.10.74, variante che ha risolto alcuni bug legati ad arresti anomali causati da precedenti aggiornamenti, anche piuttosto diffusi secondo quanto riportato da WABetaInfo.

La novità relativa agli sticker è stat annunciata sui canali social di WhatsApp con un breve video che mostra le nuove opzioni di personalizzazione introdotte, che permettono in sostanza di aggiungere degli elementi agli sticker creati dall’utente, un’opzione possibile da mesi su WhatsApp con cui creare nuovi adesivi importando le immagini dalla galleria del dispositivo.

— WhatsApp (@WhatsApp) January 11, 2024