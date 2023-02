Non si ferma il team di WhatsApp, che lavora costantemente alla versione beta del servizio di messaggistica per migliorarne la stabilità e per introdurre nuove funzioni che verranno poi implementate sul canale stabile.

In queste ore sono state rilasciate nuove versioni beta per la versione iOS e Windows di WhatsApp, che vanno ad introdurre una nuova funzione per creare sticker in maniera più rapida e un’altra che va a creare un link per partecipare più facilmente ad una chiamata.

WhatsApp Beta per iOS rende più facile la creazione di sticker

La nuova versione beta di WhatsApp per iOS porta l’applicazione al numero di versione 23.3.77 e introduce la possibilità di creare facilmente uno sticker trascinando un’immagine all’interno della conversazione, sfruttando le API di iOS 16 e senza utilizzare applicazioni di terze parti.

Stando allo screenshot in alto, dopo aver estratto un soggetto da un’immagine sfruttando lo strumento integrato di iOS 16, gli utenti possono semplicemente incollarlo in una chat e, se la funzione è disponibile, WhatsApp trasformerà automaticamente l’immagine in uno sticker che può essere aggiunto alla collezione. Poiché questa funzione sfrutta le API di iOS 16, non ne è previsto l’arrivo su versioni precedenti dell’OS di Apple.

Uno dei vantaggi di avere questa funzione integrata in WhatsApp è che fornisce un’esperienza più integrata per gli utenti, che non dovranno più passare da diverse app o strumenti per creare e utilizzare i propri sticker. Ciò permette di risparmiare tempo e di rendere il processo di creazione e utilizzo degli sticker personalizzati più veloce.

Per provare le ultime novità della versione beta per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight Beta che trovate a questo indirizzo.

WhatsApp Beta per Windows introduce uno strumento per migliorare le chiamate

Passando invece a Windows, la versione 2.2307.3.0 di WhatsApp Beta introduce la possibilità di creare un link che, se cliccato, permette a chiunque di accedere rapidamente ad una chiamata. La funzione era stata già introdotta in una vecchia versione beta dell’app per Android ed è ora disponibile anche sull’applicazione per PC desktop.

La funzione per creare un link ad una chiamata è disponibile all’interno del tab delle chiamate di WhatsApp. Una volta selezionata è possibile scegliere tra chiamata vocale o videochiamata, mentre per copiare il link da incollare basterà cliccare sul relativo pulsante. Ogni URL creato è univoco e potrà accedere alla chiamata soltanto chi ha ricevuto il link d’invito.

L’ultima versione di WhatsApp Beta per Windows è disponibile all’interno del Microsoft Store a questo indirizzo, senza necessità di iscriversi a programmi particolari. Il rollout è ovviamente graduale, quindi potreste dover attendere qualche giorno prima di vedere la funzionalità attiva sul vostro profilo.