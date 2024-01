Il team di WhatsApp sta lavorando su una nuova funzionalità di personalizzazione che permetterà agli utenti iPhone di scegliere il colore principale dell’app.

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per iOS rivela che gli utenti potranno scegliere uno dei cinque colori previsti per l’app. Ecco la novità allo stato attuale.

In questo modo il team di WhatsApp accontenta gli utenti iOS che preferivano il precedente colore blu, in più offre a tutti gli utenti iPhone l’opportunità di personalizzare l’esperienza visiva con l’app.

La funzionalità che permette di scegliere il colore principale dell’app è in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app WhatsApp per iOS.

La ricerca condotta da WABetaInfo rivela inoltre che WhatsApp potrebbe avere in programma di espandere questa funzionalità di personalizzazione introducendo la possibilità di cambiare il colore delle bolle in un lontano futuro.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

Per provare le novità in sperimentazione in WhatsApp per iPhone basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione pubblica più recente può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

