WhatsApp beta stava introducendo su iOS una funzionalità per inviare foto e video come documenti per preservarne la qualità originale. Ora questa novità è disponibile per tutti gli utenti iPhone di WhatsApp insieme ad altre funzionalità.

WhatsApp beta sta inoltre lanciando una funzionalità per consentire ai proprietari dei canali di invitare nuovi amministratori.

WhatsApp lancia la funzionalità per inviare foto e video in qualità originale

Il registro delle modifiche ufficiale menziona che WhatsApp sta rilasciando una funzionalità per avviare chat vocali senza chiamare tutti in grandi gruppi. Inoltre, WhatsApp sta implementando nuove bolle nella chat per aiutare gli utenti a vedere le chiamate perse, in corso e completate e la possibilità di reagire agli aggiornamenti di stato utilizzando il proprio avatar.

Ma soprattutto WhatsApp introduce anche una funzionalità per inviare facilmente foto e video di qualità originale come documenti in modo che vengano condivisi senza compressione o perdita di qualità.

Per fare ciò basta aprire il foglio di condivisione della chat, toccare “Documento” e “Scegli foto o video”.

Queste funzionalità sono in arrivo per tutti gli utenti iOS entro le prossime settimane.

WhatsApp beta consente ai proprietari dei canali di invitare nuovi amministratori

Alcuni beta tester di WhatsApp su iOS stanno sperimentando una nuova funzione “Invita amministratori” nella schermata delle informazioni sul canale che consente ai proprietari del canale di assegnare privilegi amministrativi a contatti selezionati per i loro canali, con la flessibilità di invitare fino a 15 contatti.

Dopo aver accettato l’invito per ottenere l’accesso amministrativo al canale, il contatto designato ha la possibilità di modificare i dettagli essenziali del canale, inclusi nome, icona e descrizione, inoltre gli amministratori del canale possono modificare le impostazioni del canale, controllando quali emoji sono consentite per le reazioni all’interno del canale.

Tuttavia gli amministratori del canale designati hanno delle limitazioni come l’impossibilità di aggiungere o rimuovere altri amministratori e di eliminare l’intero canale.

Inoltre alcuni utenti potrebbero essere in grado di sperimentare una funzionalità di trascrizione dei messaggi vocali.

La funzionalità che consente ai proprietari dei canali di invitare nuovi amministratori è disponibile per alcuni beta tester che installano l’ultima versione di WhatsApp beta per iOS dall’app TestFlight e verrà distribuita a più persone nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

Per provare le novità in sperimentazione in WhatsApp per iPhone basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione pubblica più recente può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

