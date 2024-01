Al CES 2024 di Las Vegas c’è anche Ultrahuman, un’azienda indiana di prodotti tecnologici per la salute nota soprattutto per il suo anello smart Ring AIR usato, fra gli altri, da importanti squadre di ciclisti professionisti come la UAE Team Emirates e la Bahrein Victorious. Alla fiera della tecnologia Ultrahuman ha presentato Home, un dispositivo smart per la casa, utile per monitorare la qualità dell’aria, l’umidità, il rumore e l’esposizione alla luce artificiale. Sono fattori correlati al benessere delle persone che vivono in casa, che hanno un impatto più o meno marcato a seconda dei casi e di cui, secondo l’azienda, è bene avere consapevolezza per vivere meglio.

Cos’è Ultrahuman Home e a che serve

È un dispositivo smart home che promette di migliorare la salute delle persone in casa monitorando i parametri chiave citati e correlandoli ad alcuni dati personali come la qualità del sonno e i livelli di stress. Intervenendo sui primi (qualità dell’aria, umidità, rumore ed esposizione alla luce artificiale) sulla base dei suggerimenti forniti da Ultrahuman Home stesso, ci si aspettano miglioramenti sul benessere personale e sulla salute degli individui.

Si tratta in sostanza di un dispositivo che, oltre a rilevare indicatori come PM (Particulate Matter, cioè il particolato), umidità, CO2, temperatura e altro, fornisce una visione completa di come questi marcatori cambiano nel tempo, utile per contestualizzarli e per interpretare tali fattori che influenzano ogni giorno la vita di tutti.

Fra le funzioni chiave di Ultrahuman Home c’è ad esempio quella legata alla luce naturale/solare, rilevabile dal dispositivo tramite le misurazioni dei livelli di raggi UV e luce solare all’interno della casa, utili per l’importanza che ricopre ad esempio la vitamina D per i disturbi del sonno. A tal riguardo possono tornare utili le informazioni relative ai dati rilevati sul rumore, sia esterni che interni, comprese le informazioni sul russamento e sulle apnee notturne, o ancora, sull’esposizione alla luce blu, anch’essa importante perché influenza il ritmo circadiano e favorisce i disturbi del sonno.

È altrettanto rilevante il monitoraggio da parte di Ultrahuman Home dei livelli di particelle di particolato PM nell’aria, la cui esposizione, quando supera determinati limiti, può essere causa di problemi al sistema respiratorio e cardiovascolare. Il dispositivo, come anticipato, può rilevare inoltre i livelli di umidità, cruciali per la salute respiratoria, e il fumo, utile soprattutto come funzione di sicurezza in caso di incendio.

Per il resto, Ultrahuman Home è un dispositivo smart home dal design curato, e minimale (assomiglia un po’ a un Mac mini), ha un pulsante per disattivare il microfono, un sistema di luci soffuse e supporta la connettività Bluetooth e Wi-Fi. Sarà acquistabile su Kickstarter dalla fine di gennaio al prezzo di 349 dollari con spedizioni a partire dal mese di luglio seguente.

