Anche se ufficialmente prenderà il via solo nella giornata di domani, il CES 2024 è già di fatto entrato nel vivo e sono numerosi i produttori che hanno già annunciato le prime novità del 2024, che saranno poi commercializzate nel corso dell’anno. La smart home è tra i protagonisti dell’evento e le novità non mancano anche in questo mercato, che sta osservando una crescita molto rapida.

Scopriamo dunque le prime novità annunciate in queste ore, anche se è molto probabile che nei prossimi giorni ce ne saranno altre di cui parlare in maniera dettagliata.

Withings BeamO

Withings mantiene la propria tradizione, che la vede sempre tra i brand protagonisti del CES, e annuncia BeamO, un dispositivo multifunzione che deve però ancora superare i test della FDA americana. A prima vista sembra un classico termometro come ce ne sono molti in commercio, ma in realtà BeamO integra diversi sensori, tra cui elettrodi, sensore PPG, stetoscopio digitale e termometro a infrarossi di seconda generazione.

La parte più interessante è quella relativa allo stetoscopio, che cattura il rumore dal petto o dalla schiena e lo converte in un segnale elettrico che può essere ascoltato con le cuffie o inviato all’app Withings, con la possibilità di trasmettere l’audio in streaming, ottimi per l’assistenza medica a distanza.

Il prezzo del dispositivo, una volta che arriverà sul mercato, sarà di 249,95 dollari, non propriamente economico ma adeguato se consideriamo il numero di dispositivi che andrà a sostituire. Withings conta di portare il suo BeamO sul mercato già dal prossimo mese di giugno, a patto ovviamente di risultare in regola con le richieste della Food and Drug Administration.

Belkin Stand Pro

Belkin, compagnia specializzata in accessori per la telefonia, ha annunciato Stand Pro, in grado di sfruttare la tecnologia MagSafe per ricaricare lo smartphone senza fili, con una potenza massima di 15 watt. Il vero punto di forza però è la presenza di un motore in grado di ruotare lo stand di 360 gradi.

In questo modo qualsiasi iPhone, a partire da iPhone 12, può essere abbinato via NFC e utilizzato per seguire il soggetto inquadrato, una soluzione perfetta per una video chiamata movimentata ma anche per registrare video su TikTok, Instagram o Face Time. Il prezzo del dispositivo, sarà pre-ordinabile nelle prossime settimane al prezzo di 179,99 dollari.

XGIMI Aladdin

XGIMI ha annunciato un paio di novità, una delle quali decisamente diversa dal solito. Si tratta di XGIMI Aladdin, già insignito del riconoscimento CES 2024 Innovation Award, un dispositivo dalla triplice funzione: è infatti un lampadario, un proiettore e uno speaker intelligente a 360 gradi.

Essendo una vera e propria plafoniera da soffitto, non occupa spazio sul pavimento e non pende dal soffitto come accade invece per i video proiettori tradizionali. Il proiettore integrato è in grado fi creare schermi dalla dimensione massima di 100 pollici con un fattore di forma 0,7:1 e può essere utilizzato anche per proiettare immagini, libri interattivi per bambini o per riprodurre musiche rilassanti per favorire il sonno. Lo speaker integrato è realizzato da Harman Kardon per garantire un’ottima qualità di ascolto.

XGIMI Horizon Max è invece un proiettore di fascia alta, con certificazione IMAX Enhanced e suono DTS. Dispone di uno stabilizzatore che gli permette to trovare in perfetta autonomia la miglior posizione e le migliori impostazioni per la proiezione su una parete. Troviamo la tecnologia Dual Light 2.0 per migliorare la qualità dell’immagine, una luminosità massima di 3100 ISO lumens e un contrasto di 2000:1. Al momento non ci sono indicazioni relativi a prezzi e disponibilità di entrambi i prodotti.

Govee

Il brand famoso per i propri sistemi di illuminazione RGB ha annunciato al CES 2024un paio di aggiornamenti e diverse novità. Si parte da Govee Neon Rope Light 2, con sistema di transizioni RGBIC e una struttura maggiormente flessibile che garantisce una maggiore flessibilità nella creazione di forme personalizzate sulle pareti. Sfruttando la companion app è possibile riconoscere la forma creata e scegliere tra diversi effetti luminosi e la gestione dei vari segmenti luminosi.

Nuovo anche Govee AI Sync Box 2, in grado ora di supportare risoluzioni fino a 8K e capace di sincronizzare le luci con giochi in 4K a 120 Hz sfruttando la tecnologia proprietaria CogniGlow. L’IA è in grado di riconoscere quello che sta accadendo nel gioco per applicare le luci corrette, senza limitarsi a una mera replica dei colori del gioco. Entrambi i prodotti sono compatibili con lo standard Matter, rendendo quindi più semplice la loro integrazioni in ecosistemi già esistenti.

Annunciato anche GoveeLife, un nuovo sub-brand dedicato principalmente alla smart home. Al CES 2024 sono stati mostrati un sensore di presenza e una presa intelligente con certificazione Matter. Entrambi i dispositivi saranno in vendita nella prima metà del 2024 e ve ne parleremo in prossimità della commercializzazione.