Vi abbiamo riportato nella giornata di ieri come Apple avesse iniziato il rilascio delle ultime versioni in anteprima per tutti i propri sistemi operativi, tra questi figurava anche la beta 2 di iOS 17.3; nelle ultime ore però si apprende che l’azienda ha ritirato l’aggiornamento in questione che, a quanto pare, avrebbe causato qualche grattacapo a diversi utenti. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

iOS 17.3 beta 2 manda in bootloop diversi iPhone, Apple ritira l’aggiornamento

Come anticipato in apertura, nella giornata di ieri Apple ha avviato il rilascio delle ultime versioni dedicate agli sviluppatori dei propri sistemi operativi, come a volte accade però un software in versione beta può presentare problemi e criticità di vario genere ed è proprio quello che è successo ad alcuni sfortunati utenti.

Nello specifico, sembra che diversi utenti abbiano riscontrato, in seguito all’installazione dell’aggiornamento in questione, la fastidiosa problematica nota come bootloop, ovvero una circostanza durante la quale il dispositivo di turno non riesce ad avviarsi correttamente, rimanendo spesso bloccato sulla schermata iniziale di caricamento del sistema.

Lo sviluppatore Guilherme Rambo ha condiviso su Mastodon il frutto della propria ricerca in merito, fornendo una spiegazione sull’accaduto: a quanto pare il tutto sarebbe stato causato da un crash con un sistema chiamato “backboardd”, e si sarebbe di conseguenza verificato maggiormente per i dispositivi su cui è abilitato il “Back Tap”.

Apple, riconosciuto il problema, ha subito provveduto al ritiro dell’aggiornamento in questione (anche della versione iPadOS 17.3 beta 2), mentre alcuni tra gli sfortunati utenti incappati in questa problematica sono comunque riusciti ad aggirare il bug, effettuando un ripristino ad una versione precedente per risolvere il problema (ovviamente per poter percorrere questa strada è necessario avere a disposizione i backup necessari).

Al momento dunque l’ultima versione di iOS 17.3 disponibile nel canale dedicato agli sviluppatori è la beta 1 e non ci sono indicazioni ufficiali circa le tempistiche di risoluzione del bug e la conseguente ri distribuzione dell’aggiornamento beta 2; bisognerà attendere per saperne di più.

