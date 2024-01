Un brevetto emerso di recente suggerisce che Microsoft dovrebbe lanciare un controller simile ai Joy-Con della console Nintendo Switch e che potrebbe trasformare i dispositivi mobili in console portatili come Logitech G Cloud, Steam Deck e le console Nintendo.

Il brevetto depositato da Microsoft descrive un controller composto da due dispositivi dotati di un meccanismo di presa autoregolante che si adatta a dispositivi mobili di diverso spessore.

Il controller sarebbe quindi particolarmente versatile in quanto utilizzabile con la maggior parte degli smartphone, tablet e dispositivi pieghevoli esistenti e futuri.

Microsoft brevetta dei controller in stile Joy-Con di Nintendo Switch

Il brevetto descrive più che altro il design dei controller, ma è logico aspettarsi che si connettano via Bluetooth per consentire di trasformare praticamente qualsiasi dispositivo mobile in console portatile per il cloud gaming.

Tuttavia è ancora presto per illudersi, poiché le aziende depositano molti brevetti, soprattutto quelle grandi, e non tutti raggiungono il mercato, pertanto anche il controller di Microsoft simile ai Joy-Con Nintendo potrebbe arrivare sugli scaffali a breve, tra molto o anche mai.

In ogni caso questo particolare brevetto suggerisce che Microsoft sta esplorando dei modi per rendere i videogiochi più accessibili e versatili.

