Nel gergo automobilistico è nota come “battery swap” la procedura che (anche) Stellantis ha deciso di provare ad abbracciare. Nella giornata di oggi, 7 dicembre, l’azienda multinazionale produttrice di autoveicoli ha infatti annunciato una nuova collaborazione con Ample per introdurre la tecnologia di scambio dei moduli delle batterie in alcuni suoi veicoli elettrici. La prima fase di test inizierà il prossimo anno su una flotta di Fiat 500e.

Stellantis e Ample insieme per il “battery swap” sulle Fiat 500e

Ample è un’azienda californiana specializzata nella fornitura di energia tramite la sostituzione modulare delle batterie, una delle 100 aziende più influenti del 2023 secondo il Time che, con questa nuova collaborazione, fornirà a Stellantis la sua tecnologia per veicoli elettrici. Le due aziende hanno firmato un accordo vincolante per l’integrazione della soluzione Modular Battery Swapping di Ample in alcuni veicoli elettrici di Stellantis, una tecnologia che dovrebbe garantire la fornitura di batterie cariche in meno di cinque minuti proprio grazie alla sostituzione delle stesse, aggirando così le consuete attese dovute alle ricariche in loco.

Stellantis spiega che sarà necessario recarsi nelle stazioni di scambio apposite per sostituire una batteria scarica con una completamente carica nel giro di pochi minuti, a partire dal 2024 a Madrid, sede in cui è previsto l’avvio del programma pilota per la sperimentazione. Saranno coinvolte in questa prima fase di test 100 Fiat 500e della flotta di car sharing di Free2move, a cui potrebbero tuttavia seguire ulteriori applicazioni su altre piattaforme e in altre aree geografiche, al momento non ancora precisate dalle due aziende.

Le batterie di Ample sono progettate per sostituirsi alle batterie originali grazie a una particolare architettura modulare che le rende versatili e non richiede ai produttori di automobili di dover riprogettare le piattaforme delle stesse per essere usate. Anche l’infrastruttura del sistema è stata studiata apposta per essere semplice da realizzare, con stazioni di scambio che, secondo quanto riportato, sono installabili in aree pubbliche in soli tre giorni e in grado di rendere il processo di riconoscimento e di sostituzione delle batterie molto semplice e veloce: quando un veicolo dotato della tecnologia di Ample si avvicina a una stazione, viene riconosciuto dalla stazione stessa; lo scambio fra batteria scarica e carica avviene in meno di 5 minuti.

La soluzione Modular Battery Swapping di Ample sarà disponibile per i clienti in abbonamento e, fra i vantaggi, spiega Stellantis nel comunicato stampa relativo, “ridurrebbe il costo iniziale del veicolo e consentirebbe al cliente di beneficiare di una batteria sempre dotata della più recente tecnologia, aumentando di fatto l’autonomia e la durata del veicolo” anche a vantaggio dell’usura delle batterie stesse delle auto elettriche.

