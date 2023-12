LG ha da poco annunciato la nuova gamma di TV QNED che mostrerà al CES 2024. L’azienda ha anche reso noto che le nuove TV 2024 includeranno 5 anni di aggiornamenti del sistema webOS, una novità nel settore per quanto riguarda il software.

LG anticipa la nuova gamma di TV 2024

Nel 2024 LG lancerà le TV 4K delle serie QNED90T, QNED85T e QNED80T, oltre al modello QNED99T 8K in alcuni mercati. La serie QNED90T è la migliore in ambito 4K poiché vanta una retroilluminazione mini LED con controllo a 20 bit dell’intensità luminosa e include il nuovo processore alpha8 AI 4K che migliora le prestazioni su tutti i fronti. La Serie QNED90T sarà disponibile nei modelli da 65, 75 e 86 pollici.

Per risparmiare qualcosa si potrà optare per la serie QNED85T, disponibile nei modelli 50, 55, 65, 75, 86 e 98 pollici, ma bisognerà accontentarsi della normale retroilluminazione LED con local dimming.

La nuova serie QNED80T sfoggerà un pannello a 60 Hz e il nuovo processore alpha5 AI gen7, quindi è più che altro un upgrade della versione precedente.

LG inaugura una politica da 5 anni di aggiornamenti software

Gli aggiornamenti della piattaforma webOS che dureranno 5 anni riguarderanno novità in termini di interfaccia utente e funzionalità software, tuttavia LG tiene a precisare che gli aggiornamenti futuri non potranno portare nuove funzionalità sulle TV che non hanno i requisiti hardware per supportarle.

Per il 2024 LG ha in serbo diverse novità per webOS, a partire da una schermata home rinnovata, profili utente personalizzabili per ogni membro della famiglia e il supporto per il protocollo Chromecast di Google.

I visitatori del CES 2024 avranno l’opportunità di esplorare le innovazioni e le tecnologie più recenti di LG, incluso un robottino per la smart home del futuro, dal 9 al 12 gennaio presso il Las Vegas Convention Center.

Leggi anche: Migliori smart TV di Dicembre 2023, ecco i nostri consigli