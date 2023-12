Se siete ancora indecisi sulle componenti giuste da acquistare per il vostro nuovo PC, oppure non avete trovato l’affare giusto che sposa il vostro budget di spesa, su Amazon ci sono ancora molte offerte che permettono di risparmiare sostanzialmente sul costo finale della vostra build. Come di consueto vi proponiamo una selezione delle migliori offerte per componenti PC che, essendo in sconto, potrebbero esaurirsi presto o subire delle variazioni in base anche alla disponibilità; il nostro consiglio quindi è quello di valutare le varie proposte, individuare quella più adatta alle proprie esigenze e non esitare nell’acquisto se non si vuole perdere queste occasioni.

Componenti PC per tutti i gusti in offerta su Amazon

La settimana di Natale ha portato diverse nuove offerte su Amazon, aumentate non solo di numero ma anche per varietà, spaziando dalle componenti base CPU, GPU, RAM e scheda madre, passando ai sistemi di raffreddamento, periferiche e accessori. Ecco un elenco delle migliori che abbiamo selezionato per voi:

Potrebbe interessarti anche PC Gaming da 500 euro? Ecco una build per giocare senza spendere troppo, PC Gaming da 2000 euro: i nostri consigli per un sistema al top e Migliori CPU gaming AMD e Intel: i consigli per scegliere il processore giusto