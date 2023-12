Garmin ha recentemente rilasciato nuovi aggiornamenti software per diversi dei suoi popolari smartwatch e sportwatch, apportando fix a bug riscontrati e miglioramenti vari. Gli ultimi update si concentrano in particolare sulle famiglie Fenix 7, Epix 2 ed Enduro 2, nonché sui modelli Quatix 7 e Marq 2.

L’azienda statunitense specializzata in elettronica di consumo e dispositivi GPS sta dimostrando un costante impegno nel miglioramento dei propri prodotti wearable tramite aggiornamenti software mirati. Solo nel mese di dicembre Garmin ha rilasciato tre major update per gli smartwatch sopracitati, saltando peraltro il tradizionale programma beta pubblico che di solito precede il lancio di nuove versioni firmware.

Gli aggiornamenti software periodici sono uno dei punti di forza degli smartwatch Garmin, che si distinguono per affidabilità e durata nel tempo. L’azienda infatti garantisce supporto software pluriennale per i propri wearable, ben oltre la media del settore. Questo si traduce in un ciclo di vita più lungo e maggiore valore per gli utenti.

Garmin Fenix 7 e Epix 2 ricevono un nuovo aggiornamento software

L’ultimo update, contrassegnato con il numero di versione 15.77, va a correggere alcuni bug e problemi residui presenti nel firmware precedente. In particolare, risolve un bug che poteva causare crash dell’interfaccia mappa in presenza di alcune specifiche mappe, non meglio precisate da Garmin. Viene inoltre corretto un problema che impediva la corretta visualizzazione delle distanze percorsa durante le attività sciistiche o snowboard all’interno della sezione che include al suo interno tutte le metriche e statistiche rilevate nel corso del tempo.

La release 15.77 fa seguito alla 15.76, rilasciata pochi giorni prima, che includeva principalmente fix per il sistema di navigazione e per alcuni bug che affliggevano le modalità sport acquatici. Questi aggiornamenti si aggiungono a quello più corposo identificato dal numero di versione 15.74, che risolveva problematiche relative alle mappe, al GPS e introduceva altri miglioramenti minori. Per maggiori informazioni, potete consultare il post creato sul forum ufficiale dedicato agli sportwatch dell’azienda.

Garmin ha aggiornato anche altri sportwatch della propria gamma

Non solo la famiglia Fenix 7, ma anche altri smartwatch Garmin hanno ricevuto update nelle scorse settimane. È il caso della linea Instinct 2, per la quale è stata finalizzata la versione 14.12 con oltre una dozzina di miglioramenti. Tra questi, la rimozione del limite di punti per i percorsi, fix per le schermate di sci e snowboard in modalità rilevamento automatico, risoluzione di potenziali crash e molto altro.

L’aggiornamento 14.12 include inoltre il nuovo firmware 27.11 per il Sensore Hub di Instinct 2, che gestisce rilevamento battito cardiaco, attività e sonno. Anche per gli Instinct 2X è stata rilasciata una release dedicata, la 14.12, che risolve 5 problematiche specifiche di questi modelli, sempre relative a GPS, mappe e altro.

Qualora foste interessati a conoscere tutte le novità introdotte con l’ultimo aggiornamento, vi invitiamo a leggere il changelog completo dell’update software che trovate di seguito:

Eliminata la limitazione del numero di punti consentiti in un percorso.

Aggiornate le schermate dei dati di Sci di fondo/Snowboard quando si usa la modalità automatica di tracciamento.

Corretto un problema che impediva l’accesso alle attività di Sport di squadra.

Corretto un problema che poteva causare l’arresto dei dispositivi Edge se usati come display esteso.

Corretto il problema per cui l’handicap del golf non veniva visualizzato in Connect.

Corretto un problema con le zone di frequenza cardiaca dei minuti di intensità.

Corretto un potenziale arresto anomalo quando si utilizza PacePro.

Corretto l’arresto anomalo quando si risponde alle notifiche intelligenti.

Corretto il campo dati del Waypoint successivo vuoto quando si usano le notifiche di svolta.

Corretta l’impostazione GPS di Traccia corsa.

Corretto il problema per cui il nome dell’attività Forza poteva essere troncato in GCM in tedesco.

Corretto il problema per cui non era possibile accedere a pickleball e padel quando la funzione Auto Cal era disattivata.

Corretto il problema dei picchi di cadenza durante le attività di nuoto in acque libere.

Corretto un potenziale problema per cui i totali dei passi non venivano azzerati a mezzanotte.

Risolti vari problemi nelle attività di sci e snowboard.

Come per la maggior parte degli aggiornamenti software di Garmin, anche questi ultimi possono essere scaricati ed installati manualmente dagli utenti fin da subito. È sufficiente recarsi nel menu Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software e cliccare su “Verifica aggiornamenti”.

Garmin è solita effettuare rollout graduali degli update, rilasciando le nuove versioni firmware inizialmente solo per una percentuale ridotta di dispositivi, per poi estenderle a tutti nel giro di qualche settimana. Questo modus operandi consente di raccogliere feedback ed effettuare interventi mirati laddove dovessero emergere nuovi bug o problematiche.

