A quasi tre mesi dalla presentazione, il marchio economico di Nothing ha annunciato la disponibilità italiana di CMF By Nothing Watch Pro e Buds Pro. Il primo è uno smartwatch economico, dotato di un display AMOLED da 1,96″, mentre le CMF by Nothing Buds Pro sono delle cuffiette con cancellazione attiva del rumore e una buona autonomia dichiarata. A seguire, alcune informazioni chiave e i link per acquistarli, ora che sono disponibili su Amazon.

Disponibili su Amazon CMF by Nothing Watch Pro e Buds Pro

Manca all’appello Power 65W GaN (c’è nell’immagine di copertina), un caricabatterie con tre porte USB che non è stato ancora annunciato per il mercato italiano, a differenza di Watch Pro e Buds Pro, i primi prodotti di CMF by Nothing ad arrivare da noi. Siccome ve ne abbiamo già parlato in dettaglio già nel nostro articolo di presentazione, qui ci limitiamo a un breve riepilogo.

CMF by Nothing Watch Pro è uno smartwatch equipaggiato con uno schermo touchscreen AMOLED da 1,96″ con risoluzione 410 x 502 pixel, con luminosità di 600 nit e frequenza di aggiornamento di 58 Hz. Supporta le chiamate Bluetooth con riduzione del rumore AI (quando connesso allo smartphone), supporta 5 sistemi di posizionamento satellitare per registrare le attività all’aperto (integra 110 sport), è certificato IP68 contro acqua e polvere, e permette di monitorare i principali parametri corporei. Il produttore dichiara 13 giorni di autonomia con un uso tipico, due in meno se usato in maniera più intensa, 45 con la modalità risparmio energetico attivo. Per quanto riguarda dimensioni e peso: 46,9 x 39,9 x 12,9 mm (senza cinturino, da 22 mm); per 30,4 grammi (senza cinturino).

Oltre a comunicare la disponibilità di questi due prodotti, CMF by Nothing ha annunciato un nuovo aggiornamento di Watch Pro che introduce alcune novità: più quadranti, la possibilità di cambiare il sistema orario a 12 o 24 ore, scegliere fra sistema imperiale e metrico, attivare la funzione per la temperatura, e altre ottimizzazioni.

Le CMF by Nothing Buds Pro sono delle cuffiette wireless di tipo in-ear, dotate di un sistema ANC di cancellazione attiva del rumore (fino a 45 dB) che si avvale di microfoni interni ed esterni, è certificato IP54 contro polvere e acqua (non sono resistenti alle immersioni), supporta la tecnologia Bluetooth 5.3, e integra una batteria che garantisce fino a 11 ore di musica con una singola ricarica, 39 usufruendo della custodia di ricarica; in entrambi i casi con ANC spento, poco più della metà quanto attivo, benché il produttore non specifichi di preciso le condizioni relative a tali numeri.

Entrambi i prodotti sono disponibili in Italia su Amazon. CMF by Nothing Watch Pro arriva nei colori grigio scuro, arancione e grigio cenere al prezzo di listino di 69 euro, mentre CMF by Nothing Buds Pro sono disponibili al prezzo di 49 euro nelle medesime tre colorazioni:

