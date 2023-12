NETGEAR conferma la propria leadership nelle soluzioni di rete per le aziende e presenta l’ultima novità in materia di switch, gli smart switch NETGEAR serie S3600 che, stando a quanto riporta l’azienda, possono essere gestiti anche via cloud. Pensata per reti aziendali ad alte prestazioni, la serie S3600 prevede varianti 10G/Multi-Gigabit a 8 porte (XS508TM) e la versione 10G/Multi-Gigabit a 16 porte (XS516TM), entrambe in grado di fornire una connettività cablata, flessibile e soprattutto auto-adattativa per dispositivi a larghezza di banda elevata.

NETGEAR S3600 si integra alla perfezione nelle Soluzioni di rete totale dell’azienda

I nuovi arrivati in casa NETGEAR si ineriscono alla perfezione nell’ecosistema del produttore che mira a garantire una rete aziendale ottimizzata. Questa piattaforma può contare ora sulle soluzioni di rete totale NETGEAR XS508TM e XS516TM, in coppia con il recente router PR60X Pro, agli access point Pro WiFi e alla piattaforma di gestione cloud Insight recentemente annunciati; NETGEAR S3600 prevede una gestione web intuitiva che a quanto pare semplifica anche la configurazione iniziale per un accesso rapido alla rete.

A bordo troviamo due porte uplink in fibra SFP+ 10G, ideali per un server 10G locale o per l’aggregazione di uplink al core della rete aziendale. Ma non è tutto, S3600 offre anche funzionalità Smart Switch avanzate come routing statico IPv6 Layer 2+/3, policy DiffServ QoS, LACP, controllo broadcast/multicast/unicast e DHCP. Oltre all’interfaccia dedicata, la gestione di NETGEAR S3600 può avvenire tramite la piattaforma di gestione cloud NETGEAR Insight; quest’ultima fornisce inoltre configurazione remota completa e risoluzione dei problemi per router NETGEAR Pro, access point WiFi Pro e switch gestiti da Smart Cloud.

Caratteristiche tecniche NETGEAR S3600

8 o 16 porte 10G/Multi-Gigabit Ethernet per una connettività cablata flessibile e auto adattativa (1Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps e 10 Gbps) di dispositivi a larghezza di banda elevata.

per una connettività cablata flessibile e auto adattativa (1Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps e 10 Gbps) di dispositivi a larghezza di banda elevata. Switching non bloccante con struttura line rate da 200 Gbps (XS508TM) o 360 Gbps (XS516TM), ideale per ottenere la connettività che si desidera su tutte le porte 10G/Multi-Gigabit Ethernet senza dimenticare le due porte uplink in fibra 10G SFP+ (1G/10GBASE- X fibre SFP+).

(XS508TM) (XS516TM), ideale per ottenere la connettività che si desidera su tutte le porte 10G/Multi-Gigabit Ethernet senza dimenticare le due porte uplink in fibra 10G SFP+ (1G/10GBASE- X fibre SFP+). Funzionalità di rete L2/L2+ configurabili (VLAN, Rapid Spanning Tree, IGMP Snooping/Querier/Fast Leave e altro ancora) con setup iniziale e gestione Web semplificati.

(VLAN, Rapid Spanning Tree, IGMP Snooping/Querier/Fast Leave e altro ancora) con setup iniziale e gestione Web semplificati. Prevenzione automatica del “denial-of-service” (DoS) che rileva, difende, mitiga e protegge da possibili attacchi DoS mirati.

(DoS) che rileva, difende, mitiga e protegge da possibili attacchi DoS mirati. Monitoraggio remoto SNMP v1, v2c, v3 e RMON per sfruttare appieno uno strumento di gestione SNMP centrale.

per sfruttare appieno uno strumento di gestione SNMP centrale. Predisposizione per NETGEAR Insight Cloud con gestione e monitoraggio remoto/cloud abilitati; basta attivare l’opzione Insight Management tramite la GUI (l’abbonamento Insight di 1 anno incluso).

con gestione e monitoraggio remoto/cloud abilitati; basta attivare l’opzione Insight Management tramite la GUI (l’abbonamento Insight di 1 anno incluso). Smart Command-Line Interface (CLI), un’ interfaccia di gestione della visualizzazione testo che consente agli utenti di gestire tutti i dispositivi di rete da un unico pannello di controllo.

(CLI), un’ interfaccia di gestione della visualizzazione testo che consente agli utenti di gestire tutti i dispositivi di rete da un unico pannello di controllo. Mirroring delle porte per il monitoraggio della rete , opzione che consente di trasportare i pacchetti di rete catturati su una o più porte attraverso lo switch verso una destinazione su un’altra porta con uno sniffer.

, opzione che consente di trasportare i pacchetti di rete catturati su una o più porte attraverso lo switch verso una destinazione su un’altra porta con uno sniffer. Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) per il massimo risparmio energetico grazie alle più recenti funzionalità di risparmio energetico, inclusa la modalità automatica di risparmio energetico per porta quando il collegamento della porta è down o inattivo.

(IEEE 802.3az) per il massimo risparmio energetico grazie alle più recenti funzionalità di risparmio energetico, inclusa la modalità automatica di risparmio energetico per porta quando il collegamento della porta è down o inattivo. Funzionamento silenzioso con montaggio su rack, a parete o su scrivania; è previsto inoltre il controllo della velocità della ventola basato sulla temperatura per ridurre al minimo il rumore acustico del sistema, il tutto con un picco di 28,63 dBA a 25°C ambiente.

Lo smart switch NETGEAR S3600 è già disponibile tramite i canali distributivi ufficiali; con l’acquisto è incluso anche un abbonamento di un anno a NETGEAR Insight Cloud Management.

Potrebbe interessarti anche NETGEAR annuncia il ruoter aziendale PR60X PRO con gestione remota INSIGHT 7.0, NETGEAR annuncia Nighthawk RS700, il router WiFi 7 superveloce da 19 Gbps, Netgear Orbi 970 è ufficiale: WiFi 7 per tutti e velocità sino a 27 Gbps e Migliori router e modem router di Dicembre 2023: ecco i nostri consigli