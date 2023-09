Netgear ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano del nuovo Orbi 970, ampliando la famosa linea di router e sistemi mesh WiFi con una soluzione che porterà l’esperienza utente a un livello superiore grazie all’implementazione del WiFi 7. Come i prodotti di precedente generazione, anche la nuova serie Orbi è destinata ad ambienti domestici (e non), andando incontro a un mercato in continua ascesa che deve fare i conti con il boom delle connessioni Internet multi-gig, il crescente numero di dispositivi connessi per nucleo famigliare e l’incremento delle applicazioni ad alta intensità di banda come streaming video 4K/8K, chiamate in alta definizione, grafica da remoto, gaming, intrattenimento con AR/VR e molto altro ancora.

Il WiFi 7 è il punto focale dei nuovi prodotti, così come conferma la stessa Netgear attraverso le parole di David Henry, presidente e direttore generale Connected Home Products and Services dell’azienda:

La serie Orbi 970 rappresenta un’altra importante pietra miliare per offrire la straordinaria potenza della nostra tecnologia Quad Band brevettata in tutta la casa, dalla cantina alla sala giochi alla zona barbecue in giardino, con velocità fino a 2,4 volte superiori al WiFi 6. Abbiamo combinato la nostra vasta esperienza nelle frequenze radio e la nostra nuova tecnologia brevettata con le caratteristiche del WiFi 7 per fornire le velocità WiFi più rapide, garantendo che tutto ciò che è connesso al sistema Orbi 970 funzioni alle prestazioni ottimali anche nelle case intelligenti più esigenti.

Netgear Orbi 970 è un sistema WiFi 7 ultra veloce con banda sino a 27 Gbps

Nonostante le ottime soluzioni WiFi 6E già presenti nel catalogo Netgear Orbi, l’introduzione del WiFi 7 permetterà di fare un netto salto in avanti, migliorando prestazioni, copertura e garantendo allo stesso tempo un abbattimento delle latenze (una manna quindi per i gamer e non solo); per i meno ferrati ricordiamo che il nuovo standard WiFi 7 nasce proprio sulle basi del WiFi 6E, espandendo i canali a 320 MHz e offrendo così una velocità di trasferimento dati impensabile fino a qualche anno fa.

Netgear Orbi 970 può contare su una tecnologia Quad-Band proprietaria abbinata a 12 antenne amplificate per prestazioni e copertura senza compromessi. Il punto forte di questo sistema è rappresentato però dall’Enhanced Dedicated Backhaul (implementato nel WiFi 7) che combina una banda dedicata da 5 GHz con una banda da 6 GHz per raddoppiare la velocità di connessione router-satelliti e ottenere un backhaul wireless da 10 Gig per una latenza ridotta e trasferimento dati alla massima velocità. Ma non è tutto, Netgear Orbi 970 offre anche una funzione Smart Connect che seleziona in modo intelligente la banda WiFi più veloce per ciascun dispositivo connesso.

Parlando di estetica, Netgear punta come di consueto a un design moderno e poco ingombrante che si adatta bene a qualsiasi ambiente domestico grazie ai corpi cilindrici e compatti di router/satelliti che, viste le dimensioni, possono trovare spazio su una scrivania o su una mensola. Riguardo invece la dotazione di porte, il router dispone di una porta internet da 10 Gigabit, una porta Ethernet da 10 Gigabit e quattro porte Ethernet da 2,5 Gigabit; come anticipato sopra invece, le antenne sono ben 12 antenne, tutte ad alte prestazioni e amplificate per una copertura a 360 gradi del nostro ambiente.

Netgear Orbi 970 include poi un anno di NetgearArmor Powered by Bitdefender (per la sicurezza dei dispositivi connessi), Smart Parental Controls (per gestire facilmente il tempo online dei nostri figli), senza dimenticare l’app Netgear Orbi che consente di gestire la rete o configurare router e satelliti da qualsiasi luogo. Un ultimo dato lo diamo riguardo la copertura, incrementata del 10% rispetto a Orbi 960 e portata ora a 660 metri quadrati; per estenderla ulteriormente basterà aumentare il numero dei satelliti, tenendo conto che ogni satellite incrementa la copertura complessiva del sistema di ulteriori 220 metri quadrati.

Caratteristiche di rilievo Netgear Orbi 970:

Canali ad alta capacità da 320 MHz – velocità fino a 2,4 volte superiori per i dispositivi connessi, completamente retrocompatibile con i dispositivi WiFi più vecchi. Gli smartphone e i laptop WiFi 7 possono raggiungere velocità fino a 5 Gbps.

– velocità fino a 2,4 volte superiori per i dispositivi connessi, completamente retrocompatibile con i dispositivi WiFi più vecchi. Gli smartphone e i laptop WiFi 7 possono raggiungere velocità fino a 5 Gbps. 4K QAM – Aumenta le velocità per gli utenti grazie a un utilizzo più efficiente della larghezza di banda disponibile.

– Aumenta le velocità per gli utenti grazie a un utilizzo più efficiente della larghezza di banda disponibile. Preamble Puncturing – Consente un canale più ampio rispetto a quanto sarebbe altrimenti disponibile nelle aree ad alta interferenza.

– Consente un canale più ampio rispetto a quanto sarebbe altrimenti disponibile nelle aree ad alta interferenza. Multi-link Operation – Utilizza contemporaneamente più bande WiFi, sia per il backhaul che per il fronthaul, per migliorare la affidabilità della rete, ridurre la latenza e garantire la consegna dei dati alla massima velocità.

– Utilizza contemporaneamente più bande WiFi, sia per il backhaul che per il fronthaul, per migliorare la affidabilità della rete, ridurre la latenza e garantire la consegna dei dati alla massima velocità. Enhanced Dedicated Backhaul – Sfrutta l’operazione multi-link (MLO) per combinare una banda dedicata da 5 GHz con una banda da 6 GHz per ottenere una velocità di backhaul wireless da 10 Gigabit tra il router e i satelliti.

– Sfrutta l’operazione multi-link (MLO) per combinare una banda dedicata da 5 GHz con una banda da 6 GHz per ottenere una velocità di backhaul wireless da 10 Gigabit tra il router e i satelliti. Velocità Multi-Gig con porta Internet da 10GbE – Utilizza la porta Internet da 10 Gigabit per piani via cavo e in fibra fino a 10 Gbps.

– Utilizza la porta Internet da 10 Gigabit per piani via cavo e in fibra fino a 10 Gbps. Porte LAN da 10GbE – Opzione per utilizzare una connessione cablata da 10 Gigabit tra il router e i satelliti.

– Opzione per utilizzare una connessione cablata da 10 Gigabit tra il router e i satelliti. Connessione fino a 200 dispositivi , come telecamere di sicurezza, dispositivi per la casa intelligente e altoparlanti, mentre godi di streaming video 4K/8K fluido, giochi online ultra-reattivi, intrattenimento AR/VR e videoconferenze UHD ininterrotte.

, come telecamere di sicurezza, dispositivi per la casa intelligente e altoparlanti, mentre godi di streaming video 4K/8K fluido, giochi online ultra-reattivi, intrattenimento AR/VR e videoconferenze UHD ininterrotte. Più porte cablate Multi-gig sul Router e sui Satelliti – Collega dispositivi cablati per migliorare le prestazioni tramite una porta.

Multi-gig sul Router e sui Satelliti – Collega dispositivi cablati per migliorare le prestazioni tramite una porta. Ethernet da 10 Gbps e quattro porte Ethernet da 2,5 Gbps.

e quattro porte Ethernet da 2,5 Gbps. Piattaforma Qualcomm Networking Pro Series WiFi 7.

Disponibilità e prezzi

La serie Netgear Orbi 970 sarà disponibile in Europa a partire dal mese di novembre, ovviamente anche su Amazon Italia; a seguire i prezzi consigliati al pubblico che, come prevedibile, non sono proprio bassi ma comunque in linea con le caratteristiche/prestazioni e la qualità della serie Orbi.

Netgear Orbi 970 (kit da 3) Router e 2 Satelliti (in bianco o nero) a 2.399,99 euro

Netgear Orbi 970 (kit da 2) Router e 1 Satellite (in bianco o nero) a 1.699,99 euro

Netgear Orbi 970 Satellite aggiuntivo (in bianco o nero) a 899,99 euro euro

