NETGEAR amplia la propria offerta di router aziendali di fascia alta e annuncia il debutto sul mercato italiano del fiammante PR60X PRO, soluzione di rete indirizzata alle piccole imprese che combina prestazioni e una perfetta integrazione del cloud. Il NETGEAR 10G/Multi-Gigabit Dual WAN Pro, o per comodità PR60X PRO, va ad ampliare il catalogo del produttore nella linea Insight, una serie di Smart Switch e Access Point WiFi Professionali, caratterizzata da una piattaforma gestibile su cloud per portare l’esperienza utente a un livello superiore.

NETGEAR PR60X, il ruoter per le aziende veloce e sicuro

NETGEAR PR60X guarda in primis alle prestazioni e all’affidabilità della rete; grazie al throughput 10G/Multi-Gigabit, alle doppie porte WAN 10G/2,5G e alle porte LAN 10G/2,5G/Multi-Gigabit, questo router assicura una connettività internet ininterrotta per le applicazioni e i servizi critici, il tutto anche grazie al design a doppia WAN fail-over. Riguardo all’estetica invece, il PR60X presenta un elegante design per il montaggio su rack ed è dotato anche di staffe per il montaggio a rack invertito per le porte frontali.

A bordo ovviamente troviamo un firewall per bloccare l’accesso indesiderato alla rete aziendale, mentre lato utente NETGEAR offre una garanzia di 3 anni e 90 giorni di supporto gratuito via telefono e chat; degna di nota poi l’ultima versione della piattaforma di gestione cloud di NETGEAR, Insight 7.0, che copre l’intera rete compreso il nuovo PR60X, fornendo configurazione e gestione da remoto 24 ore su 24 da qualsiasi luogo.

Caratteristiche di rilievo NETGEAR PR60X

Throughput bidirezionale WAN-LAN fino a 18 Gbps

CPU ARM A73 Quad Core 2,2GHz

Porte 1x 2,5G WAN e 1x10G WAN/LAN configurabili più 3×2 LAN 5G e 1x LAN 10G SFP+

Doppie porte WAN per il failover che ospitano due connessioni Internet per mantenere un collegamento affidabile.

8 VLAN per la segmentazione della rete

8 server DHCP per una maggiore sicurezza e gestibilità

IPSec VPN che fornisce fino a 30 tunnel VPN per collegare utenti remoti

Disponibilità e prezzo

NETGEAR PR60X è disponibile a un prezzo di 759,99 euro; presto dovrebbe arrivare su Amazon Italia dove attualmente si trovano ottime offerte NETGEAR per il mercato consumer come l’Access Point WiFi 6 AX1800 WAX214 Dual Band scontato del 31% (vedi offerta).

