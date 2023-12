Si chiude a Dubai il 2023 di Huawei con la presentazione di tre nuovi prodotti acquistabili anche in Italia: il portatile Huawei MateBook D 16 2024, il tablet Huawei MatePad Pro 13.2 e le cuffie open-ear Huawei FreeClip. Di quest’ultimo ne parliamo su tuttoandroid.net, mentre qui ci soffermiamo sui primi due citati.

Nei dettagli di Huawei MateBook D 16 2024

È un notebook di fascia media Huawei MateBook D 16 2024, un portatile equipaggiato con un processore Intel Core di 12esima generazione, un i5-12450H, affiancato da una GPU integrata Intel UHD Graphics, da 8 o 16 GB di RAM e da un’unità SSD da 512 GB. Monta uno schermo IPS da 16 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel, 142 PPI la densità), quindi in formato 16:10 e con 300 nit di luminosità massima. A gennaio 2023 arriverà anche il modello con Intel Core i9 di 13esima generazione

Pesa 1,68 kg, è spesso 17 mm e monta una nuova cerniera che permette di ruotare lo schermo a 180°. Huawei MateBook D 16 2024 integra inoltre una batteria da 56 Wh, una buona dotazione di porte (una USB-C 3.2 Gen1, una USB-A 3.2 Gen1, una USB-A 2.0, una HDMI e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono), una tastiera con tastierino numerico non retroilluminata, una fotocamera da 720p e la certificazione SGS a 5 stelle per la ricezione del Wi-Fi.

Da segnalare anche la tecnologia Super Device, che permette al portatile di collegarsi con altri dispositivi Huawei usufruendo della funzione drag & drop, o per trasformare il proprio smartphone in un sistema di archiviazione esterno, ad esempio.

Huawei MatePad Pro 13.2: caratteristiche tecniche

A differenza del MateBook, un portatile di fascia media, Huawei MatePad Pro 13.2 è un tablet di fascia elevata che si presenta con uno schermo da 13,2 pollici OLED con risoluzione 2880 x 1920 pixel, luminosità massima di 1000 nit, 144 hz di frequenza di aggiornamento e cornici ridotte all’osso, come dimostra il rapporto fra schermo e superficie anteriore del 94%.

Dentro un corpo molto sottile, spesso appena 5,5 mm, c’è un Kirin 900s, il sistema audio Huawei Sound e una batteria dalla capacità di ben 10.100 mAh, compatibile con la ricarica rapida via cavo a 88 W che, in 40 minuti, permette di ricaricarsi fino all’85%, completamente in 65 minuti.

Per il resto, ci sono 12 o 16 GB di RAM, mentre sono tre le opzioni per la memoria interna: 256 GB, 512 GB o 1 TB. Huawei MatePad Pro 13.2 monta inoltre due fotocamere posteriori da 13 e 8 megapixel con ottica standard la prima, grandangolare la seconda, oltre a un sensore frontale da 16 megapixel.

Da segnalare la compatibilità con la penna Huawei M-Pencil di terza generazione, con tecnologia NearLink che garantisce oltre 10.000 livelli di sensibilità alla pressione. La Huawei Smart Magnetic Keyboard è invece la tastiera staccabile, con un touchpad che, se necessario, rende il tablet usabile quasi come un laptop. Il sistema operativo di Huawei MatePad Pro 13.2? HarmonyOS 4, una soluzione proprietaria di Huawei che, in questo caso, integra varie strumenti utili per lavorare fra cui una versione aggiornata di WPS Office e software di grafica.

Prezzi e disponibilità

Huawei MateBook D 16 2024 è disponibile sul mercato italiano già da oggi nella sola colorazione Space Grey. Si può acquistare sullo store di Huawei nella versione con 8 GB di RAM al prezzo di 799,90 euro, mentre costa 899,90 euro il modello con 16 GB. Chi lo acquisterà entro il 27 dicembre, riceverà in omaggio le cuffie Huawei FreeBuds 5i e potrà ottenere uno sconto extra di 50 euro inserendo il seguente codice sconto: AD162024. Probabilmente, sarà disponibile presto anche su Amazon e su altri rivenditori terzi.

P0er quanto riguarda invece Huawei MatePad Pro 13.2, il debutto sul mercato italiano è in programma nel mese di gennaio 2024, momento in cui arriverà sul mercato anche Huawei MateBook D 16 con Intel Core di tredicesima generazione. Al momento l’azienda non ha comunicato le informazioni relative ai prezzi.

