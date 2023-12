Amazon e SpaceX stanno portando avanti i rispettivi cantieri in orbita per portare la connettività in ogni angolo del mondo, anche in quelli più remoti.

SpaceX ha ottenuto dalla FCC l’autorizzazione sperimentale che consente alla società di testare il sistema di connettività satellitare Starlink sugli smartphone.

Nel frattempo Amazon prevede di potenziare la sua rete Internet satellitare Kuiper con l’aiuto dei laser spaziali.

La FCC autorizza SpaceX a testare il sistema cellulare Starlink sugli smartphone

Dopo l’approvazione limitata della scorsa settimana, l’agenzia spaziale di Elon Musk ha da poco ottenuto dalla FCC l’autorizzazione temporanea che consente a SpaceX di testare lo scopo principale del sistema cellulare Starlink, ossia trasmettere dati a smartphone non modificati sulla Terra utilizzando lo spettro di T-Mobile sulle bande radio 1910-1915 e 1990-1995 MHz.

Secondo SpaceX il test comporterà l’utilizzo di 840 satelliti, ciascuno dei quali funge da torre cellulare in orbita per trasmettere la connettività a 2.000 dispositivi di test a terra in alcune località degli Stati Uniti.

I test hanno l’obiettivo di aiutare sia SpaceX che la FCC a valutare se il sistema cellulare Starlink rischia di causare interferenze radio negli Stati Uniti, anche con altri operatori e fornitori di servizi satellitari.

Il progetto Kuiper prevede una rete mesh di collegamenti laser nello spazio

Amazon ha annunciato che il suo Progetto Kuiper ha sviluppato le sue capacità di collegamenti ottici intersatellitari (OISL) per creare una sostanziale rete mesh di laser ad alta velocità.

Questa tecnologia potrebbe comportare una trasmissione dei dati più rapida anche nei luoghi più remoti della terra, poiché Amazon sostiene che è capace di veicolare i dati circa il 30% più velocemente di quanto possano fare i cavi in ​​fibra ottica terrestri.

Inoltre la società spiega che il sistema offre maggiore sicurezza soprattutto per coloro che desiderano evitare architetture di comunicazione che possono essere intercettate o bloccate. Ecco il breve video che spiega a grandi linee la tecnologia attualmente in sperimentazione.

