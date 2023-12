Netflix ha pubblicato per la prima volta dei dati precisi e completi sulle visualizzazioni di film, serie TV e show presenti nel suo servizio di streaming. Martedì 12 dicembre, l’azienda, oltre ad aver condiviso le ore di visione dei suoi contenuti nel primo semestre di quest’anno (da gennaio a giugno 2023), ha annunciato di volerlo fare anche in futuro, pubblicando ogni 6 mesi un rapporto contenente queste informazioni, importanti per la trasparenza richiesta da più parti, una delle questioni sollevate anche dai recenti scioperi di attori e sceneggiatori di Hollywood.

I film e le serie TV più viste di Netflix nel primo semestre del 2023

Poche ore prima dell’annuncio dei nuovi giochi in arrivo nel 2024, Netflix ha pubblicato un rapporto contenente oltre 18.000 titoli rappresentativi del 99% di tutte le visualizzazioni sulla piattaforma di streaming, l’equivalente di 100 miliardi di ore di visione. Fa parte di una decisione volta a garantire maggiore trasparenza sui dati relativi all’audience di Netflix, sia per i clienti che per chi ci lavora e, di conseguenza, i sindacati di categoria che ne hanno fatto richiesta più volte in questi ultimi mesi, per ragioni legate agli stipendi e ai contratti con i lavoratori del settore.

“What We Watched: A Netflix Engagement Report” è il nome di questo rapporto che verrà rinnovato ogni 6 mesi per far luce soprattutto sulle ore visualizzate per ogni titolo, sia originale che concesso in licenza, guardato per un minimo di 50.000 ore; oltre a questo Netflix indica la data della prima volta in cui è stato distribuito sulla piattaforma e se era disponibile a livello globale o meno.

In questo primo rapporto, come anticipato, ci sono i dati relativi alle ore viste nel primo semestre di quest’anno, periodo in cui oltre il 60% dei titoli visti sono delle novità presenti nelle prime dieci posizioni, cioè dei film e serie TV pubblicati per la prima volta nel medesimo periodo fra gennaio e giugno 2023. Ne consegue che in molti casi sono dati speculari alle classifiche delle top 10 che Netflix pubblica già.

Il titolo che ha accumulato più ore in questo primo semestre del 2023 è la serie poliziesca originale di Netflix The Night Agent con oltre 812 milioni di ore visualizzate, seguita dalla seconda stagione della serie romantica Ginny & Georgia con poco più di 665 milioni, dalla serie thriller sudcoreana The Glory con 662 milioni e, da Mercoledì, che ha superato le 500 milioni di ore come La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, che chiude la classifica delle prime 5. Meno della metà delle ore ha accumulato il film più visto, il thriller The Mother con 249,9 milioni di ore di visione.

Per maggiori informazioni, vi lasciamo il link al comunicato stampa relativo in cui c’è un video con alcune risposte date da Netflix ai giornalisti oltre al file del rapporto con l’elenco completo e tutte le informazioni condivise.

