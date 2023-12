ASRock è il primo partner AMD ad annunciare nuovi mini PC basati sui processori Ryzen 8040, l’aggiunta più recente nel catalogo CPU dell’azienda statunitense basata su architettura Zen4 e una NPU di ultima generazione che garantisce un netto incremento prestazionale anche in campo AI. ASRock aggiorna così la serie di mini PC 4×4 BOX, caratterizzata da un design super compatto grazie all’adozione di una scheda madre con form-factor 4×4, permettendo di realizzare un sistema alto solo 4,9 centimetri.

ASRock 4×4 BOX mini PC: tanta potenza in poco spazio

Iniziamo subito dicendo che i nuovi mini PC ASRock utilizzano processori, o meglio APU, della gamma Ryzen 8040U, sicuramente i più idonei per realizzare un sistema di questa tipologia grazie al TDP di soli 28 watt. L’ASRock 4×4 BOX misura 118 x 110 x 49 millimetri, è equipaggiato con un dissipatore blower altrettanto compatto con singola ventola di raffreddamento e due spesse heatpipe in rame che hanno il compito di estrarre il calore dal processore (per intenderci una soluzione molto simile ai notebook). Rimanendo in tema CPU/APU, ASRock offre due opzioni: un octa-core Ryzen 7 8840U o in alternativa un più economico Ryzen 5 8640U (6 core); il primo ha una frequenza base di 3,3 GHz con Boost a 5,1 GHz, il secondo parte da 3,5 GHz per arrivare a 4,9 GHz ed entrambi sono dotati di NPU di nuova generazione (XDNA) per i carichi legati all’Intelligenza Artificiale.

La nuova proposta ASRock può contare anche su un chip grafico integrato Radeon 7x0M basato su architettura AMD RDNA3 e supporto per quattro monitor, abbinando sino a 96 GB di memoria DDR5 5.600 MT/s in Dual-Channel. Stando alle specifiche dichiarate dal produttore, all’interno di questi mini PC c’è spazio anche per due SSD M.2 con interfaccia PCI-E Gen 4.0, mentre lato connettività troviamo WiFi 6E, Bluetooth 5.2 oltre a una buona dotazione di porte che non si fa mancare USB4 Type-C.

ASRock mini PC 4×4 BOX – Caratteristiche tecniche

Processore Ryzen 7 8840U (8C/16T) o Ryzen 5 8640U (6C/12T) con NPU

Grafica integrata Radeon 7x0M (RDNA3)

Supporto per 4 monitor 4K / 60Hz

RAM sino a 96 GB DDR5 5.600 MT/s – Dual Channel (48+48 GB)

Storage SSD M.2 (2280) PCI-E Gen 4.0, SSD M.2 (2242) PCI-E Gen 4.0

Dual LAN 2.5 Gbps + LAN 1 Gbps

Rete WiFi 6E, Bluetooth 5.2

Porte 2x USB4 Type-C (con DisplayPort 1.4a Alt Mode) USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x HDMI 1.4b LAN 2.5 Gbps LAN 1 Gbps Jack audio 3.5mm

Misure 118 x 110 x 49 millimetri

Supporto VESA

Supporto Windows 10 e Windows 11

Disponibilità e prezzi



I nuovi mini PC ASRock 4×4 BOX con AMD Ryzen 8040U sono già disponibili sul sito del produttore che, allo stesso tempo, non ha ancora fornito dettagli su disponibilità e prezzi delle varie configurazioni, almeno per il mercato europeo. Il debutto sul mercato retail dovrebbe comunque avvenire nei prossimi giorni, mentre per i costi non ci aspettiamo niente di economico visti i prezzi dei modelli ASRock 4×4 BOX di precedente generazione che sono disponibili anche su Amazon.

Potrebbe interessarti anche Migliori mini pc Windows di Dicembre 2023: ecco i nostri consigli, AMD annuncia le CPU Ryzen 8040 Mobile con architettura Zen4 e focus sull’AI, Doppio sconto per GEEKOM Mini IT12, un mini PC perfetto per l’ufficio e l’intrattenimento e Geekom prepara il lancio di un nuovo mini PC con processori Ryzen 7000.