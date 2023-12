GEEKOM è un brand in costante crescita grazie a una offerta sempre ricca e innovativa nel mercato dei Mini PC, che stanno prendendo sempre più piede in casa così come in ufficio. Si tratta di computer compatti, che occupano pochissimo spazio sulla scrivania ma che possono anche essere fissati sul retro di un monitor, così da lasciare la scrivania libera da cavi e altri ingombri.

Se state cercando un computer ideale per un classico lavoro da ufficio, con navigazione internet, gestione posta elettronica e documentale, con la tipica suite di programmi da ufficio, e non avete particolari esigenze di elaborazione grafica, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi. Si chiama GEEKOM Mini IT12, un mini PC davvero niente male, proposto nella variante dotata di CPU Intel Core di dodicesima generazione con una dotazione tecnica di tutto rispetto.

GEEKOM Mini IT12

Uno dei punti di forza dei mini PC è rappresentato dalle dimensioni contenute e questo GEEKOM Nini IT12 non fa eccezione. Misura infatti 117 x 112 x 45,6 millimetri, con un peso di appena 652 grammi, facile dunque da posizionare su una qualsiasi scrivania senza occupare praticamente spazio.

Il modello che vi segnaliamo oggi è dotato di una CPU Intel Core i5-12450H con TDP a 35 watt, affiancato da 16 GB di RAM di tipo DDR4-3200e da 1 SSD da 512 GB di tipo M.2 2280 PCIe Gen 4 x4. La scheda grafica è una Intel Iris Xe integrata nella scheda madre, più che sufficiente comunque per utilizzare applicazioni di fotoritocco.

Ottima la disponibilità di porte, con 3 porte USB 3.2 Gen 2, 1 USB 2, 2 USB 4, 2 HDMI, 1 lettore SD, una presa da 3,5 mm per cuffie o speaker esterni, porta LAN 2.5 Giga Ethernet e una presa DC per l’alimentazione. La connettività, oltre alla rete cablata, include il WiFi 6E e il Bluetooth 5.2, mentre l’alimentatore esterno è in grado di erogare 90 watt di potenza.

Il Mini PC GEEKOM Mini IT12 supporta più monitor in contemporanea con una risoluzione fino a 8K, ottimo quindi per chi vuole lavorare con risoluzioni elevatissime o vuole collegare più monitor per avere sotto controllo più applicazioni allo stesso tempo. In particolare è possibile collegare due schermi 8K e due schermi 4K, per un totale di quattro monitor esterni, sfruttando le due porte HDMI e due porte USB4.

Se lo spazio di archiviazione dovesse essere insufficiente, potete sempre contare su uno slot M.2 2242 SATA che supporta unità SSD fino a 1 TB, mentre il disco principale può essere sostituito con unità fino a 2 TB, per uno spazio complessivo massimo di ben 3 TB. Anche la RAM può essere sostituita senza problemi dall’utente e può raggiungere i 64 GB, davvero niente male.

Il sistema di raffreddamento è stato calibrato in modo accurato, per garantire un funzionamento continuo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza risultare rumoroso. Un soluzione perfetta dunque per chi vuole creare un server multimediale in casa da mettere magari in soggiorno, senza che risulti rumoroso durante la visione di un film. La rumorosità massima resta sempre al di sotto dei 45 decibel, davvero molto contenuta.

Grazie alla staffa VESA inclusa nella confezione di vendita, è inoltre possibile montare il mini PC sul retro del proprio monitor, rendendo la scrivania ancora più ordinata, con i cavi ben nascosti.

Tutto questo è GEEKOM Mini IT12, in offerta speciale in questi giorni. Su Amazon ad esempio è in vendita a 529 euro, ma applicando il coupon da 80 euro presente nella pagina e inserendo il codice sconto E656XRQW (che applica uno sconto del 10%), potete pagarlo appena 396 euro. Il coupon del 10% è valido fino al 29 febbraio 2024.

Potete trovare GEEKOM Mini IT12 anche sullo store ufficiale, con uno sconto di 50 euro dato dal codice E656XRQW per un prezzo finale di 399 euro, anche in questo caso valido fino alla fine di febbraio 2024.

