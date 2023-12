Apple ha dato il via alla procedura di transizione in virtù della quale, seguendo l’imposizione dell’Unione Europea, metterà da parte definitivamente la porta Lightning (e i relativi accessori basati su questo standard proprietario), che verrà sostituita dalla porta USB Type-C.

Quando ha lanciato la serie iPhone 15 (con porta USB Type-C), il colosso di Cupertino ha reso noto che avrebbe cambiato lo standard per la ricarica degli Apple AirPods Pro di seconda generazione.

Fino a questo momento, chi desiderava una custodia USB Type-C per queste cuffie avrebbe dovuto acquistare tutto il pacchetto, auricolari inclusi.

La nuova custodia per Apple AirPods Pro di seconda generazione

Ebbene, finalmente il colosso di Cupertino ha messo in vendita la Custodia di ricarica MagSafe (USB‑C) per AirPods Pro (seconda generazione), accessorio che può essere acquistato al prezzo ufficiale di 109 euro.

Ecco come Apple descrive questo accessorio:

La custodia di ricarica MagSafe (USB‑C) per AirPods Pro (seconda generazione) ha il chip U1 per darti la funzione “Posizione precisa”, che ti aiuta a rintracciarla. Se è nei paraggi ma non riesci a trovarla, puoi anche farla suonare grazie all’altoparlante integrato. Un pratico anello ti permette di usare un laccetto per agganciare la custodia allo zaino o alla borsa e averla sempre a portata di mano. Inoltre, la custodia di ricarica MagSafe è a prova di intemperie, con una resistenza alla polvere, al sudore e all’acqua di grado IP54.

Si tratta di un acquisto che sarà probabilmente preso in considerazione da chi non vuole più avere a che fare con i cavi Lightning o da chi ha perso la custodia precedente e deve sostituirla.

Apple precisa che la custodia in questione è compatibile solo con gli AirPods Pro di seconda generazione.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito del produttore.

