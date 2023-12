La fine dell’anno si avvicina e come da tradizione Apple ha recentemente pubblicato le classifiche delle app e dei giochi più popolari del 2023. Si tratta di un evento atteso dagli appassionati di tecnologia e dagli addetti ai lavori, poiché offre uno spaccato su quali sono state le applicazioni che hanno davvero conquistato gli utenti iOS e iPadOS nel corso degli ultimi 12 mesi.

D’altronde stiamo parlando dello store digitale più ricco e frequentato al mondo, con oltre 650 milioni di visitatori a settimana. Il merito va senz’altro alla cura con cui il colosso di Cupertino seleziona e mette in evidenza le migliori app tra le oltre 2 milioni presenti sul negozio. Classifiche come queste contribuiscono quindi a orientare gli utenti, premiando allo stesso tempo gli sviluppatori più meritevoli.

Ecco quali sono le app più scaricate del 2023 sull’App Store di Apple

Le classifiche, già disponibili nella scheda “Oggi” dell’App Store, propongono sia le app gratuite che quelle a pagamento, divise per iPhone e iPad. Non mancano poi anche i giochi e i titoli Apple Arcade, per un totale di oltre 35 paesi inclusi nell’infografica.

Scopriamo quindi insieme quali sono state le app iOS più popolari negli Stati Uniti durante il 2023, che da anni risulta essere uno dei territori più importanti al mondo per quanto riguarda le vendite di dispositivi della mela morsicata.

Per quanto riguarda gli iPhone, l’applicazione gratuita più scaricata è stata Temu, un marketplace online che promette prezzi ultra competitivi. Seguono il video editor CapCut, l’app Max per lo streaming video, Threads di Instagram (che sembra essere pronta a fare il suo debutto ufficale anche in Europa) e ovviamente il sempre presente TikTok. Non potevano mancare poi alcune app Google come l’omonimo motore di ricerca, YouTube e Gmail. Tra le app pagamento svetta invece Shadowrocket, una popolare VPN (quantomeno negli Stati Uniti d’America), mentre il resto della top 10 alterna app di utilità come sveglie e accordatori a classici come Anki per lo studio con le flashcard.

Passando ai giochi per iPhone, Monopoly Go! si conferma un evergreen intramontabile. Seguono fenomeni planetari come Roblox, Subway Surfers e Call of Duty Mobile. Nelle posizioni di vertice delle classifiche a pagamento troviamo invece vecchie glorie come Minecraft, Geometry Dash e Bloons TD 6.

Per quanto riguarda iPad, l’applicazione gratuita più popolare è ancora una volta Max, seguita da YouTube, Netflix e simili. Tra quelle a pagamento domina incontrastato Procreate, il software di illustrazione digitale leader indiscusso del settore. Passando al capitolo giochi, Roblox domina la categoria di titoli gratuiti mentre Minecraft occupa la vetta tra i titoli premium, scaricabili a fronte di un pagamento anticipato.

Infine, tra i giochi inclusi nel catalogo Apple Arcade spiccano NBA 2K23, Cooking Mama, Bloons TD 6+ e i rifacimenti di storiche hit come Angry Birds, Fruit Ninja e Solitario.

Queste classifiche riflettono da una parte l’inarrestabile ascesa dello streaming video e dei social network, con TikTok e simili a farla da padrone. Dall’altra continua però anche il successo di software professionali (come ad esempio Procreate) e di grandi classici senza tempo, dimostrando come il gaming su mobile sia ormai un settore maturo e articolato.

