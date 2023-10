La cinese TCL ha presentato a Milano, presso Dream Factory, la propria gamma di smart TV da 98 pollici: si tratta di due modelli, la 98C805 con tecnologia Mini LED e la 98P745 con tecnologia LED, entrambi con risoluzione 4K Ultra HD e sistema operativo Android TV e Google TV.

L’azienda, partner della Nazionale italiana di calcio, cerca di coprire più fasce del mercato su questa particolare diagonale “enorme”, proponendo due smart TV basate sui nuovi SoC MediaTek Pentonic che hanno tanti punti in comune ma anche tante differenze. Scopriamo tutti i dettagli.

TCL 98C805 – Mini LED 4K Ultra HD

La TCL 98C805 è la nuova smart TV da 98 pollici di punta dell’azienda cinese. Si tratta di una TV che offre un pannello Quantum Dot LED a retroilluminazione Mini LED con risoluzione 4K Ultra HD, refresh rate a 120 Hz (che sale fino a 240 Hz in Full HD con la modalità Gaming Pro 2.0 attiva), luminosità a 1500 nit e supporto agli standard Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG. Per i gamer più incalliti c’è il supporto al FreeSync Premium Pro di AMD e al Gsync di NVIDIA.

Sul fronte dell’audio, troviamo un sistema 2.1 targato ONKYO con 40 W di potenza e supporto agli standard Dolby Atmos, DTS Virtual:X e DTS-X. Sono presenti Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0, oltre a una notevole dotazione di porte (tra cui 4 HDMI 2.1, una delle quali è HDMI 2.1 con ALLM, VRR a 144Hz ed eARC).

La TV è spinta da un recentissimo SoC Pentonic di MediaTek, affiancato da 3 GB di memoria RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, fondamentali per far girare Android TV con Google TV e il supporto a tutte le app che sono scaricabili attraverso il Google Play Store. Oltre a Google Assistant, è presente anche il supporto ad Amazon Alexa. Per quanto concerne la compatibilità con i vari ecosistemi, troviamo la chromecast built-in, il supporto a HomeKit e ad AirPlay 2 di Apple.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo la scheda tecnica della nuova TCL 98C805.

Dimensioni: 217,9 x 128,9 x 42 cm (con stand)

x x (con stand) Peso: 58 kg (con stand)

(con stand) Pannello: QLED con retroilluminazione Mini LED da 97,5 pollici Risoluzione: 4K Ultra HD Luminosità di picco: 1500 nit Refresh rate: 144 Hz (game accelerator fino a 240 Hz in Full HD) Dolby Vision IQ , HDR10+ , HDR10 , HLG Processore d’immagine AiPQ 3.0

con retroilluminazione da Sistema audio: ONKYO 2.1 con 40 W di potenza Dolby Audio (AC4, TrueHD) Dolby Atmos , DTS Virtual-X

con di potenza Tuner TV: DVB-T2/C/S2 Decoding video: H.265 (UHD), H.264 , MPEG-2 HbbTV: versione 2.0.3

SoC: MediaTek “Pentonic” MT5896 (quad-core) 3 GB di memoria RAM 32 GB di spazio di archiviazione

(quad-core) Funzionalità: Game Master Pro 2.0

HDMI VRR (da 48 a 144 Hz) AMD FreeSync Premium Pro , NVIDIA Gsync Supporto HDMI RGB444

Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.0 Miracast HomeKit e Apple AirPlay 2 Chromecast & T-cast

(802.11 ac), Uscite: 4x HDMI 2.1 1x USB-A 3.0 1x Ethernet 1x uscita audio ottica 1x jack audio da 3,5 mm

Sistema operativo: Android TV (12.0) con Google TV Google Play Store Compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa

(12.0) con

TCL 98P745 – LED 4K Ultra HD

È ufficiale anche la TCL 98P745, anch’essa da 98 pollici ma che rinuncia al pannello QLED con retroilluminazione Mini LED per far posto a un pannello LED con nanotecnologia WCG (Wide Color Gamut) per migliorare la resa cromatica.

Il resto delle specifiche tecniche e delle funzionalità è pressoché invariato rispetto al modello della serie C80.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo la scheda tecnica della nuova TCL 98P745.

Dimensioni: 217,7 x 128,8 x 42 cm (con stand)

x x (con stand) Peso: 58 kg (con stand)

(con stand) Pannello: LED “Direct” da 97,5 pollici con nanotecnologia WCG Risoluzione: 4K Ultra HD Refresh rate: 100/120/144 Hz o 240 Hz (solo in Full HD) Dolby Vision IQ , HDR10+ , HDR10 , HLG Processore d’immagine AiPQ 3.0

da con nanotecnologia WCG Sistema audio: ONKYO 2.1 con 40 W di potenza Dolby Audio (AC4, TrueHD) Dolby Atmos , DTS Virtual-X

con di potenza Tuner TV: DVB-T2/C/S2 Decoding video: H.265 (UHD), H.264 , MPEG-2 HbbTV: versione 2.0.3

SoC: MediaTek “Pentonic” MT5896 (quad-core) 3 GB di memoria RAM 32 GB di spazio di archiviazione

(quad-core) Funzionalità: Game mode HDMI VRR (da 48 a 144 Hz) AMD FreeSync Premium Pro , NVIDIA Gsync Supporto HDMI RGB444

Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.0 Miracast HomeKit e Apple AirPlay 2 Chromecast & T-cast

(802.11 ac), Uscite: 4x HDMI 2.1 (ALLM, VRR 144 Hz, eARC) 1x USB-A 2.0 1x USB-A 3.0 1x Ethernet 1x uscita audio ottica 1x jack audio da 3,5 mm

Sistema operativo: Android TV (12.0) con Google TV Google Play Store Compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa

(12.0) con

Disponibilità e prezzi delle nuove smart TV TCL

Archiviati tutti i dettagli, è il momento di scoprire prezzi e disponibilità di queste due nuove smart TV targate TCL:

La 98C805 è già disponibile all’acquisto, anche in Italia, al prezzo di 3299 euro (stando al sito ufficiale del produttore, al momento la TV è acquistabile da Expert, ma dovrebbe arrivare anche su Amazon).

è già disponibile all’acquisto, anche in Italia, al prezzo di (stando al sito ufficiale del produttore, al momento la TV è acquistabile da Expert, ma dovrebbe arrivare anche su Amazon). La 98P745, invece, non risulta ancora disponibile sul sito (e di conseguenza nemmeno all’acquisto) ma dovrebbe esserlo a breve, anche su Amazon.

