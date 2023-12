Gigabyte Aorus CO49DQ è l’ultima novità in materia di monitor gaming proposta dall’azienda taiwanese, un nuovo e interessante modello che va ad ampliare una proposta già abbastanza articolata, questa volta indirizzandosi direttamente alla fascia alta del mercato gaming. L’AORUS CO49DQ è generoso in dimensioni grazie al display curvo da 49 pollici in dotazione, un pannello QD-OLED che oltre a garantire ottime prestazioni, sfrutta funzionalità avanzate abbinate all’Intelligenza Artificiale per ridurre il fenomeno del burn-in, vero tallone d’Achille dei display con tecnologia OLED.

Gigabyte Aorus CO49DQ: prestazioni al top ma con un occhio all’affidabilità

Andando nei dettagli tecnici di questo Gigabyte Aorus CO49DQ, possiamo dirvi subito che si affida a un pannello curvo prodotto da Samsung basato tecnologia QD-OLED; la diagonale è pari a 49 pollici mentre la risoluzione arriva a 5.120×1.440 pixel (Dual-QHD per intenderci). Questo display è caratterizzato inoltre da una curvatura 1.800R e, come la maggior parte dei QD-OLED, prestazioni di rilievo visto il tempo di risposta GtG pari a 0,03 ms e una frequenza di aggiornamento che arriva a 144 Hertz con supporto AMD FreeSync Premium Pro.

Non solo prestazioni ma anche qualità per il nuovo monitor a marchio Aorus, un monitor a 10 bit capace di garantire una copertura dello spazio colore DCI-P3 pari al 99%, oltre a un contrasto di 1.500.000:1, certificazione VESA DisplayHDR 400 True Black e diverse ottimizzazioni della stessa Gigabyte per migliorare l’esperienza utente. Rimanendo in tema, non si può omettere una delle funzionalità più interessanti e importanti dell’Aorus CO49DQ, parliamo di OLED Care, una tecnologia che, stando al produttore, dovrebbe ridurre il fenomeno del burn-in grazie all’implementazione dell’Intelligenza Artificiale e di un particolare algoritmo (non abbiamo ulteriori dettagli per adesso).

Viste le dimensioni e le prestazioni che riesce a garantire, Gigabyte Aorus CO49DQ può definirsi anche un monitor versatile, indicato soprattutto per i creator o quegli utenti che lavorano con un occhio di riguardo al multi-tasking. In quest’ottica segnaliamo anche il supporto regolabile per inclinazione e rotazione, supporto VESA 100, modalità PbP e PiP e un’ottima capacità di espansione; a bordo sono presenti infatti porte HDMI 2.1, Display Port 1.4a, una USB-C con Power Delivery 18 watt e un hub USB con KVM dotato di due porte USB 3.2 Type-A.

Caratteristiche tecniche Gigabyte Aorus CO49DQ

Tipologia di pannello QD-OLED

Curvatura 1800R

Dimensioni pannello 59″

Risoluzione massima 5.120 x 1.440 pixel (Dual-QHD)

Frequenza di aggiornamento 144 Hz

Tempo di risposta GtG 0,03 ms

Contrasto 1.500.000:1

Luminosità tipica 250 nit

Angolo visuale 178/178°

Spettro di colori DCI-P3 99%

Certificato VESA DisplayHDR 400 True Black

Supporto AMD FreeSync Premium Pro

Supporto OLED Care con AI

HDMI 2.1, Display Port 1.4a, USB-C, KVM 2x USB 3.2 Type-A

Picture-in-Picture e Picture-by-Picture

Flicker-Free e Low Blue Light

Altoparlanti 2x 5 watt

Piedistallo regolabile in inclinazione (-5°~+20°) e rotazione (-20°~+20°)

Supporto VESA 100 x 100 mm

Disponibilità e prezzo

Aorus CO49DQ è già disponibile sul sito ufficiale del produttore, mentre a oggi l’azienda non ha ancora fornito dettagli riguardo disponibilità e prezzo per il mercato europeo. Considerando che attualmente si può acquistare un Gigabyte FO48U a un prezzo poco superiore ai 1.400 euro, pensiamo che il nuovo modello si collochi in un segmento di mercato leggermente superiore (ipotizziamo 1.500-1.700 euro).

