Il mondo delle console gaming si unisce a quello delle auto grazie ad una nuova partnership tra Mercedes-Benz e Sony, dalla quale nasce la Mercedes Classe A Vibes, un ibrido plug-in ispirato alla PlayStation 5.

Chi acquisterà tale auto riceverà anche la nuova console PS5 Digital Edition e una copia di Gran Turismo 7 e potrà contare su un veicolo con alcuni elementi esclusivi.

Mercedes-Benz Classe A Vibes porta la PlayStation 5 su strada

Ecco come il produttore descrive Mercedes-Benz Classe A Vibes:

Vivi su strada come a casa le emozioni della console PS con Classe A Vibes. Con i suoi esterni Digital White, le luci ambient blu e gli interni in pelle nera, quest’auto si ispira all’iconico design della console. Ora innovazione e immersività si sono superate.

Ricca nei vantaggi e negli equipaggiamenti, come il pacchetto Night, questa Classe A Plug-in hybrid è pronta a stupirti per efficienza e sportività, grazie alla potenza del motore elettrico che si aggiunge a quella del motore a combustione interna. È così che una Stella rende omaggio a un’icona di tecnologia e design.

Fatta eccezione per queste modifiche estetiche, Mercedes-Benz Classe A Vibes è basata sul modello del 2024, con una potenza di 160 kW (218 CV), una velocità massima del modello a trazione anteriore di 225 km/h , con un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h pari a 7,4 secondi.

Questa auto ha un’autonomia solo elettrica di 76 km ed è in grado di ricaricarsi dal 10% all’80% in 25 minuti (tramite un caricabatterie rapido DC da 22 kW).

Tra le altre caratteristiche vi sono un tetto panoramico scorrevole, sedili anteriori riscaldati e un sistema di infotainment che supporta sia Apple CarPlay che Android Auto.

Al momento in Italia sono disponibili soltanto 50 unità della Mercedes-Benz Classe A Vibes al prezzo di listino di 55.677 euro. Per ulteriori informazioni o per prenotare un modello vi rimandiamo al sito del produttore.