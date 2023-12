Si apre oggi, 7 dicembre, il “Grande concorso di Natale” di Esselunga, una campagna promozionale che mette in palio ben 10000 iPhone 15 e 60000 carte prepagate per i clienti della nota azienda di supermercati. Partecipare è molto semplice perché basta fare spesa presentando la propria carta fedeltà per ricevere il relativo gratta e vinci. Ma seguiteci per scoprire tutti i dettagli della nuova promozione di Esselunga.

iPhone 15 in palio da Esselunga: come partecipare al concorso di Natale

È in vigore fino al 24 dicembre 2023 il “Grande concorso di Natale” di Esselunga, una campagna promozionale accessibile a chiunque faccia spesa nei negozi Esselunga, nelle profumerie eb e nella sezione dedicata agli acquisti online. Come anticipato, è necessario presentare la propria Carta Fidaty o inserire il relativo codice nel sistema per gli acquisti online per ricevere la cartolina/gratta e vinci per tentare la fortuna.

Viene consegnata una cartolina ogni 30 euro di spesa o 50 Punti Fragola (in un unico scontrino), cartoline che presentano 6 riquadri da grattare per scoprire l’esito: si vince con 3 scritte identiche di uno dei premi in palio: un iPhone 15 (10000 in palio) e una carta prepagata (60000 in palio). Inoltre, per chi effettua la spesa nei negozi Esselunga, laESSE e nelle profumerie eb, c’è la possibilità di vincere la Beauty Box (10000 in palio) eb con le medesime modalità citate sopra.

Per quanto riguarda i premi in palio, la versione di Apple iPhone 15 è la base, quella con 128 GB di memoria interna e schermo da 6,1″ (qui c’è la nostra recensione scritta e video); la carta prepagata Esselunga vale 50 euro ed è usabile per pagare nei negozi Esselunga, laESSE, nei Bar Atlantic, nelle profumerie eb e sui siti esselunga.it ed ebprofumerie.it. La Beauty Box, come intuibile, comprende invece una selezione di prodotti di bellezza.

È bene sapere che sono esclusi dal calcolo della spesa necessaria per raggiungere le soglie minime in euro e in Punti Fragola la spesa pagata con i buoni pasto, con i Buoni Punti fragola Extra e con i buoni sconto sulla spesa erogati tramite newsletter o caricati su app. Fra le esclusioni ci sono inoltre i contributi per la consegna della spesa online, l’acquisto di periodici e quotidiani, alimenti per lattanti (da 0 a 6 mesi), farmaci, bollettini postali, contributi per ritirare i premi del Catalogo Fidaty, carte prepagate, carburante e cofanetti regalo, oltre ai prodotti con la sigla NP (“non promozionabili”) indicati sullo scontrino.

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina web relativa della promozione di Esselunga dove trovate il regolamento completo e altre informazioni, comprese quelle relative alle carte Fidaty con cui partecipare al concorso di Natale in questione.

Leggi anche: Huawei Watch GT 4 in versione Christmas Edition e le offerte di Natale di Huawei e Le offerte di Natale del Samsung Shop continuano con questi codici sconto

Per non perdere le offerte del momento sappiate che potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al canale WhatsApp PrezziTech, e seguirci sui nostri portali per spulciare le nostre pagine con le offerte di Natale per categoria.

Offerte per categoria