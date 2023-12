AMD si sta preparando ad aggiornare la propria gamma di soluzioni desktop che, stando alle ultime indiscrezioni trapelate sulla rete, dovrebbero concretizzarsi con le nuove APU Ryzen 8000, attese al debutto per il mese di gennaio (ne abbiamo parlato qui). Valutando le informazioni attualmente a nostra disposizione, possiamo dedurre che l’azienda californiana affronterà la prima metà del 2024 senza alcuna ulteriore novità sul versante CPU desktop, per intenderci ci riferiamo ai possibili eredi dei Ryzen 7000 su socket AM5. Va ricordato infatti che, nonostante la nuova nomenclatura, le APU Ryzen 8000 utilizzeranno l’attuale architettura Zen4 e saranno più che altro prodotti pensati per offrire buone prestazioni in ambito grafico, questo grazie all’implementazione di GPU Integrate RDNA3 fino a 12 CU.

Nelle ultime ore però, un ulteriore leak che punta verso un’interessante novità nel campo delle CPU “pure”, lascia spazio alle speranze di quegli utenti che si aspettano da AMD un nuovo best-buy, possibilmente per il mondo del PC gaming. A tal proposito, le informazioni condivise da ECSM evidenziano che AMD avrebbe in cantiere un processore da gaming per “la massa”, si tratterebbe dell’inedito Ryzen 7 5700X3D, modello che come suggerisce il nome sarà dotato della rinomata tecnologia AMD 3D V-Cache.

Allo stesso tempo, il canale youtube Moore’s Law Is Dead, piuttosto affidabile aggiungiamo, ha condiviso a sua volta nuovi dettagli sulla futura architettura CPU AMD Zen6, una soluzione che a quanto pare approderà inizialmente sulla gamma di processori server nome in codice EPYC-E.

AMD Ryzen 7 5700X3D potrebbe essere il nuovo best-buy per le build gaming economiche

Partiamo dal possibile debutto del Ryzen 7 5700X3D che, stando a ECSM, dovrebbe debuttare insieme alle APU Ryzen 8000 nel mese di gennaio. I dettagli emersi in queste ore si appoggiano a informazioni trapelate da fonti vicine al partner MSI, confermando non solo l’esistenza del nuovo processore ma anche quelle che potrebbero essere le sue specifiche tecniche di base. L’ipotetico Ryzen 7 5700X3D potrebbe ricalcare le caratteristiche del tanto amato Ryzen 7 58003XD, ossia una configurazione a 8 core e 16 thread, equipaggiato con un totale di 100 MB di Cache (4+96 MB per essere precisi). La differenza tra i due modelli dovrebbe risiedere nella frequenza di clock che, sul Ryzen 7 5700X3D sarà rispettivamente di 3,0 GHz e 4,1 GHz, ossia 400 MHz in meno rispetto al fratello maggiore. Nessuna informazione sul TDP che, se questi dati saranno confermati, scenderà probabilmente sotto i 105 watt del Ryzen 7 5800X3D.

Le buone notizie per gli utenti di fascia medio-bassa del segmento gaming non finirebbero qui, infatti si vocifera che AMD abbia pronto anche un Ryzen 5 5500X3D con 6 core e 12 thread, frequenze in linea col Ryzen 7 5700X3D e lo stesso quantitativo di cache L3, ossia 96 MB (una manna per il gaming quindi). AMD al momento non ha confermato la notizia, inutile quindi fare supposizioni su eventuali prezzi che, secondo le logiche di mercato, dovrebbero essere molto aggressivi.

Possibili caratteristiche dei nuovi Ryzen 5000X3D

AMD Ryzen 7 5700X3D

Core/Thread: 8/16

Cache totale: 100 MB (4+96 MB)

Frequenza base: 3,0 GHz

Frequenza boost: 4,1 GHz

TDP<105W

Supporto DDR4

Socket AM4

Lancio Q1 2024?

AMD Ryzen 5 5500X3D

Core/Thread: 6/12

Cache totale: 99 MB (3+96 MB)

Frequenza base: 3,0 GHz

Frequenza boost: 4,0 GHz

TDP<105W

Supporto DDR4

Socket AM4

Lancio Q1 2024?

AMD Zen6 Morpheus: più core, supporto PCI-E 6.0 e focus su AI

Le informazioni condivise da Moore’s Law Is Dead sull’architettura Zen6 sono da ricondurre a quello che sembra a tutti gli effetti materiale interno AMD. Inutile dire che il lancio dei primi prodotti Zen6 è ancora lontano e che questi nuovi processori arriveranno solo dopo le soluzioni Zen5 “Nirvana”, sicuramente più vicine. Tornando ai dettagli preliminari di quelli che saranno i chip basati su Zen6, la fonte suggerisce che AMD porterà avanti l’attuale approccio che punta a un incremento della densità dei core (32 per chiplet), nonché dell’accelerazione nelle operazioni FP16 con un focus sull’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning.

I primi prodotti a beneficiare dell’architettura Zen6 saranno a quanto pare i processori server EPYC-E che nelle versioni “Entry” avranno un minimo di 32 o 64 core; la piattaforma supporterà memorie DDR5 6400 su otto canali e anche il prossimo standard PCI-E 6.0 con un totale di 96 linee gestite dalla CPU e divise in 64 linee PCI-E 5.0 e 32 PCI-E 6.0. Inutile quasi evidenziare che si tratta di una piattaforma a dir poco impressionante in termini di prestazioni e capacità I/O, basti pensare che collocando 8 chiplet Zen6 potremmo avere a disposizione una singola CPU a 256 core con 512 thread grazie al supporto SMT.

AMD Zen6 – Caratteristiche presunte della piattaforma

32 Core per CCD – 256 core fisici per configurazioni 8 chiplet

Accelerazione FP16 per AI e Machine Learning

Supporto DDR5 6400 su otto canali

Supporto PCI-E 6.0

96 linee PCI-E – 32 linee PCI-E 6.0 + 64 PCI-E 5.0

