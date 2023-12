Nella giornata di oggi, 4 dicembre 2023, TikTok e Ticketmaster hanno annunciato la disponibilità di una nuova funzione per comprare i biglietti dei concerti direttamente sulla piattaforma social di Bytedance. Sono oltre 20 i mercati partecipanti, fra cui anche quello italiano, in cui gli artisti possono così promuovere i propri eventi dal vivo in una maniera più diretta, tramite l’integrazione dei servizi di vendita di Ticketmaster su TikTok.

TikTok integra Ticketmaster per acquistare direttamente i biglietti di concerti ed eventi dal vivo

Su TikTok ci sono il pulsante per esprimere approvazione, quelli per commentare, condividere o salvare, a cui si aggiunge ora anche il tasto per acquistare i biglietti degli eventi. Posto in bella mostra poco sopra il nome dell’account proprietario del video che si sta guardando, il link diretto per comprare i biglietti di un concerto o di uno spettacolo dell’autore è la novità di TikTok e Ticketmaster, che mirano a dare manforte agli artisti della piattaforma social per pubblicizzare i propri eventi dal vivo e, nel contempo, a semplificare le procedure di ricerca e di acquisto per i fan/follower.

È una novità per il mercato italiano e per molti altri paesi (Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia e Svizzera), ma non per gli Stati Uniti d’America, dove l’integrazione di Ticketmaster in TikTok è già disponibile dall’agosto dello scorso anno, benché in fase sperimentale.

Ora, spiegano le due società nel comunicato relativo, qualsiasi artista certificato su TikTok nei paesi partecipanti può avvalersi di questa nuova funzione per promuovere i propri eventi dal vivo con i fan, i quali possono accedere in maniera più semplice ai biglietti toccando il pulsante citato, che rimanda automaticamente alla piattaforma di Ticketmaster per completare l’acquisto. Niall Horan, The Kooks, Burna Boy, DJ Snake e Shania Twain sono alcuni degli artisti che ne hanno già fatto uso, funzionalità aperta a cantanti, gruppi musicali, ma anche a comici, squadre sportive e aziende che organizzano eventi.

“Consentendo ai fan di acquistare i biglietti tramite TikTok, diamo agli artisti l’opportunità di raggiungere il pubblico in un modo tutto nuovo e di cambiare le regole del gioco per gli eventi dal vivo. Avvicinando le persone agli artisti e agli eventi che amano, ci auguriamo di offrire loro ulteriore valore” ha commentato Michael Kümmerle, capo del dipartimento Global Music Partnership Development di TikTok.

L’integrazione di Ticketmaster in TikTok è già disponibile in Italia, per più di 75.000 artisti di oltre 20 paesi, i quali possono e potranno promuovere con maggiore facilità i prossimi eventi incorporando nei video pubblicati i relativi link per acquistare i biglietti su Ticketmaster.

Leggi anche: TikTok lancia una novità in collaborazione con Spotify, Amazon Music e Apple Music e TikTok a pagamento e senza pubblicità? I test sarebbero già iniziati