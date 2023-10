TikTok potrebbe essere presto disponibile anche in versione a pagamento senza annunci pubblicitari. Questo è quanto emerge da un rapporto di Android Authority, sito che ha condiviso alcuni dettagli al riguardo individuati all’interno delle stringhe di codice dell’ultima versione dell’app.

We are testing the Ad-free plan with the TikTok community. […] You also accept the immediate provision of the Ad-free subscription. Price includes VAT. […] Allow us to use your data to show you relevant ads, which helps keep TikTok free.