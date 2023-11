Microsoft sta lavorando per introdurre in Windows Copilot GPT-4 Turbo, l’ultima versione del modello di intelligenza artificiale generativa di OpenAI.

Nel mentre il colosso di Redmond ha finalmente distribuito a tutti gli utenti Windows 11 l’attesissima integrazione di DALL-E in Microsoft Paint.

Microsoft si prepara a introdurre GPT-4 Turbo

Microsoft sta aggiornando il chatbot di OpenAI al modello GPT-4 Turbo recentemente annunciato. Una delle novità più importanti di questo nuovo modello generativo è il fatto che supporta una finestra di contesto da 128k, tuttavia Mikhail Parakhin di Microsoft ha dichiarato che GPT-4 Turbo supera GPT-4 anche in termini di “intelligenza percepita”, una metrica interna a Microsoft, inoltre afferma che ha un throughput più elevato, migliorando la latenza.

Parakhin ha dichiarato che la società sta gradualmente implementando i plug-in per tutti gli utenti, ma solo per una percentuale casuale del mondo e non in base alla località.

Microsoft Paint accoglie DALL-E 3 su Windows 11

Con l’integrazione di DALL-E 3 ora gli utenti Windows 11 possono utilizzare Microsoft Paint per creare immagini generate dall’intelligenza artificiale grazie alla potenza di ChatGPT di OpenAI.

Questa nuova funzionalità è disponibile tramite un pulsante “Cocreator” sul lato destro della barra degli strumenti di Microsoft Paint.

In modo simile a Bing Image Creator e DALL-E di ChatGPT Plus, è sufficiente fornire una descrizione di ciò che si ha in mente per vederlo apparire all’interno dell’editor, con la possibilità di esplorare più varianti artistiche.

La funzionalità Cocreator di Microsoft Paint è disponibile su Windows 11 tramite i canali Canary e Dev da settembre ed è stata recentemente distribuita agli utenti nel canale di anteprima.

A partire da questa settimana anche gli utenti delle versione stabile di Windows 11 possono provare DALLE-3 in Microsoft Paint, ma per alcuni potrebbe essere necessario iscriversi alla lista di attesa.

