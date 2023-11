A quasi tre mesi dal debutto in Europa, smart annuncia il suo primo SUV coupé elettrico: smart #3. Si potrà ordinare prima di Natale spendendo meno di 40 mila euro, prezzo di partenza per la versione più economica, equipaggiata con una batteria LFP da 49 kWh che le consente di beneficiare degli incentivi previsti dal governo. Le altre versioni, fra cui c’è anche la BRABUS da ben 420 cavalli, ne montano invece una da 66 kWh, di tipo NMC, con percorrenze che superano anche i 450 km.

Design, caratteristiche e versioni di smart #3

Com’è fuori

Non sono certo da smart le dimensioni, considerando l’appellativo “SUV” giustificato dai numeri: 440 cm di lunghezza (11 in più rispetto a smart #1), 184 cm di larghezza e 156 cm di altezza con un passo di 279 cm.

Si presenta con forme molto sinuose e aerodinamiche (cx di 0,27) con il frontale ispirato al muso di uno squalo, la linea del tetto che scende molto sulla coda (a mo’ di SUV coupé) finendo per rendere il lunotto di smart #3 molto inclinato e un retro che riprende soprattutto nei gruppi ottici lo stile dei fari frontali, uniti al centro da sottili linee a LED.

Interni e tecnologia

Complici le dimensioni esterne di smart #3, dentro lo spazio non manca. A parte i 370 litri dichiarati per il bagagliaio, c’è spazio per 5 persone, accolte da un ambiente più sportivo che minimale, non troppo moderno per stile, con varie soluzioni tecnologiche benché non estremizzate nella resa estetica. Al centro c’è uno schermo Full HD da 12,8 pollici affiancato a sinistra da un secondo display Full HD da 9,2″ per la strumentazione digitale, posto dietro il volante.

Il sistema di infotainment, sviluppato con la cinese E CAR X e supportato da 12 GB di RAM e da 128 GB di spazio di archiviazione, secondo motor1.com, è predisposto per i sistemi di mirroring Android Auto e Apple CarPlay, è aggiornabile via OTA, soluzione che permette anche di aggiungere delle funzioni in un secondo momento.

Motori e versioni

Come anticipato, smart #3 arriva in più versioni e allestimenti a partire dal modello Pro, la più economica equipaggiata con una batteria LFP (litio ferro fosfato, qui per saperne di più) da 49 kWh che garantisce all’auto circa 325 km di autonomia nel ciclo WLTP e si ricarica fino a 130 kW (dal 10 all’80% in meno di 30 minuti).

L’autonomia varia invece dai 415 ai 455 km optando per le versioni più costose e potenti, che montano tutte pacchi batterie da 66 kWh di tipo NMC (nickel, manganese e cobalto) ricaricabili in corrente continua fino a 150 kW (mezz’ora per passare dal 10 all’80%).

Per quanto riguarda invece le prestazioni, si parte da 200 kW (circa 272 cavalli) e 343 Nm di coppia massima per le versioni Pro, Pro+, Premium e 25th Anniversary Edition, tutte a trazione posteriore e capaci di scattare da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi e di raggiungere i 180 km/h di velocità massima. smart #3 BRABUS al motore posteriore da 200 kW ne aggiunge uno anteriore da 115 kW che fa salire la potenza a 428 cavalli (315 kW) e la coppia a ben 543 Nm, numeri che le consentono di coprire lo 0-100 km/h in appena 3,7 secondi.

Prezzi e disponibilità di smart #3

In Italia sarà possibile ordinare smart #3 in versione Pro a partire dal 7 dicembre, il modello più economico in vendita a 38.548 euro, prezzo di partenza.

Questi sono invece i prezzi italiani delle altre versioni di questa nuova auto elettrica di smart: Pro+ da 43.548,47 euro, Premium da 46.548,47 euro, 25th Anniversary Edition da 47.548,47 euro e BRABUS da 51.118,47 euro.

