Presentato in anteprima mondiale a Shanghai in primavera, il nuovo SUV-coupé smart #3 ha debuttato in Europa al Salone di Monaco. Ecco le caratteristiche del nuovo crossover elettrico tedesco che punta sulla sportività proponendo quattro allestimenti.

Design e prestazioni della smart #3

Con i suoi 4,4 metri di lunghezza e 1,8 mt di larghezza, la smart #3 sfodera una linea sportiva con sottili fari a LED frontali, un vistoso spoiler e grandi ruote che nella versione BRABUS arrivano a 20 pollici.

La vocazione sportiva è data anche dal sistema di sospensioni ottimizzato e dal passo di 2,7 m, oltre alla carrozzeria che vanta un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,27.

Gli interni confortevoli e spaziosi sono illuminati dal tetto panoramico a raggiera che nell’allestimento 25th Anniversary Edition è impreziosito da una costellazione di LED.

La potenza di picco parte da 200 kW e culmina con i 315 kW della BRABUS che accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi, mentre la versione base Pro+ ci arriva in 5,8 secondi.

La percorrenza complessiva si attesta tra i 435 e i 455 km e la ricarica a corrente continua fino a 150 kW/h consente di ricaricare l’auto elettrica dal 10% all’80% in meno di 30 minuti.

Allestimenti della smart #3

La versione standard Pro+ offre maniglie delle porte a scomparsa, infotainment da 12,8 pollici, sistema di assistenza alla guida in autostrada e agli ingorghi e opzione di ricarica wireless.

La versione limitata 25th Anniversary Edition offre autonomia di 455 km, ricarica AC da 22 kW e infotainment da 12,8 pollici, quadro strumenti HD da 9,2″ e head-up display da 10 pollici, oltre a un sistema audio Beats a 13 altoparlanti. Il design esclusivo è caratterizzato dalla livrea bianca con accenti rossi, sedili in pelle bianca e nera, tetto panoramico e vari elementi estetici di carattere sportivo.

La BRABUS offre cerchi più grandi, pedaliera sportiva, un sound design del motore appositamente sviluppato e la trazione integrale, mentre l’allestimento Premium punta sul lusso e include fari CyberSparks LED+, illuminazione ambient per l’abitacolo e un sistema audio Beats.

Prezzi della smart #3

Al momento la Casa non ha ancora comunicato i prezzi per il mercato italiano, dove la smart #3 arriverà nei saloni a partire dal primo trimestre del 2024.

Come riferimento, in Germania i listini partono da 43.490 euro per la Pro+, 46.490 euro per la Premium, 46.990 euro per la 25th Anniversary Edition e 50.990 euro per la BRABUS.

