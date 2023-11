Xiaomi ha presentato in Cina diversi nuovi prodotti che vanno ad affiancare la gamma Redmi K70: abbiamo lo smartwatch Redmi Watch 4, le cuffie wireless Redmi Buds 5 Pro e i notebook Redmi Book 14 e Redmi Book 16 2024. Scopriamo insieme tutti i dettagli sui dispositivi in arrivo, con un occhio ai prezzi di vendita.

Redmi Watch 4 debutta in Cina con ampio schermo e fino a 20 giorni di autonomia

Partiamo da Redmi Watch 4, successore diretto del modello lanciato quasi un anno fa che abbiamo avuto modo di provare e recensire. Il nuovo smartwatch offre uno schermo di forma squadrata con un telaio in lega di alluminio che lo rende il primo del marchio dotato di un corpo unibody in metallo. Sul lato destro è disponibile una corona rotante in acciaio inossidabile, che segue la colorazione del resto della cassa. Non manca la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Lo schermo è un AMOLED LTPS da 1,97 pollici con refresh rate da 60 Hz, risoluzione 390 x 450 e luminosità fino a 600 nit. A bordo GPS per il tracciamento dell’attività fisica, ma anche connettività Bluetooth 5.3 per il collegamento allo smartphone e NFC. La batteria è da 470 mAh e promette, secondo quanto riferito da Xiaomi, fino a 20 giorni di utilizzo tipico (la ricarica completa avviene in circa 85 minuti). Lato sensori e funzionalità sono disponibili la lettura del battito cardiaco, il monitoraggio del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), il controllo dei livelli di stress, il monitoraggio del sonno, dei passi e del ciclo mestruale. Sono inoltre più di 150 le modalità sportive supportate, tra indoor e outdoor. Il sistema operativo è Xiaomi HyperOS, con supporto a smartphone con lo stesso OS o con almeno Android 8.0 Oreo o iOS 12.0.

Previous Next Fullscreen

Redmi Watch 4 debutta in Cina nelle colorazioni Bianco argentato e Nero elegante e con varie tipologie di cinturini (quello standard è in TPU) al prezzo consigliato di 499 yuan, corrispondenti a circa 64 euro. Si tratta esattamente della stessa cifra del modello precedente. Per il momento non abbiamo informazioni sul possibile lanciato a livello europeo e italiano, ma torneremo sull’argomento non appena avremo qualche indicazione da Xiaomi.

Redmi Buds 5 Pro promettono la migliore qualità della gamma

Insieme al nuovo smartwatch debuttano quest’oggi le Redmi Buds 5 Pro, cuffie true wireless che vanno ad apportare qualche miglioramento al modello precedente (come il nome del resto suggerisce) e che promettono la qualità sonora migliore mai vista su un prodotto del brand.

A livello di design non abbiamo grossi cambiamenti rispetto alle Buds 5 lanciate lo scorso settembre, con classico stelo semi-in ear e gommini in silicone. Le colorazioni sono tre e sono denominate Snow White, Obsidian Black e Ice Porcelain Blue (oltre a una particolare versione e-sport nero e arancione), che riguardano non solo le cuffie ma anche le relative custodie.

Le Redmi Buds 5 Pro sono equipaggiate con un tweeter da 10 mm e un subwoofer dinamico da 11 mm, rispettivamente per acuti più chiari e bassi più profondi, che possono contare sull’aiuto di una cancellazione attiva del rumore fino a 52 dB. Quest’ultima può fare affidamento sulla regolazione adattiva dell’intelligenza artificiale e su una banda di frequenza di riduzione del rumore ultra ampia da 4 kHz, che regola automaticamente l’ANC. Non manca una funzione appositamente studiata per eliminare il fruscio del vento, per una migliore qualità durante le chiamate.

Previous Next Fullscreen

Presente il supporto LHDC 5.0 per lo streaming audio di alta qualità, e pure l’audio spaziale per un immersione a 360 gradi nella musica o nei contenuti. Chi lo desidera può anche contare su una modalità trasparenza con tre livelli, pensata per chi non vuole estraniarsi completamente (o quasi) da ciò che accade intorno: utile per l’uso in città o per saltuari scambi di parole con persone vicine. Capitolo autonomia: le nuove cuffie true wireless promettono un utilizzo continuato di 6,5 ore con ANC attivato o 10 ore con ANC disattivato. Con le ricariche della custodia si può arrivare fino a un totale di circa 38 ore di ascolto.

Le Redmi Buds 5 Pro debuttano in Cina al prezzo consigliato di 399 yuan, pari a circa 51 euro. Anche in questo caso non abbiamo informazioni sul possibile lancio globale: ci ritorneremo probabilmente nelle prossime settimane.

Redmi Book 14 e Redmi Book 16 2024 sono ufficiali con cuore Intel

Redmi ha svelato quest’oggi anche due nuovi notebook della linea Book 2024. Stiamo parlando di Redmi Book 14 2024 e di Redmi Book 16 2024: il primo offre uno schermo da 14 pollici a risoluzione 2,8K con luminosità massima da 300 nit, il secondo un pannello da 16 pollici a risoluzione 2,5K con luminosità massima di 400 nit. Non mancano il supporto a Dolby Vision, un refresh rate fino a 120 Hz e la certificazione TÜV Rheinland per il comfort visivo (contro la luce blu). Tra i due abbiamo anche variazioni nel peso, con il modello più compatto che si ferma a 1,37 kg, e l’altro che arriva a 1,68 kg.

Previous Next Fullscreen

Il cuore dei nuovi laptop è l’Intel Core i5-13500H di 13a generazione, con velocità di clock fino a 4,8 GHz e un chip ottimizzato per il gaming e le applicazioni più esigenti. Al suo fianco ci sono 16 GB di RAM LPDDR5 e un SSD da 512 GB o da 1 TB a seconda della versione. La batteria è da 56 o 72 Wh e promette un’autonomia fino a 10 o 16 ore: la ricarica rapida da 47 W avviene tramite porta USB Type-C. A disposizione tastiera retroilluminata, webcam integrata, un sistema di raffreddamento ottimizzato, porta HDMI, Thunderbolt 4, tre porte USB-A e porta per il jack audio da 3,5 mm.

Lato prezzi, in Cina partiamo da 4199 yuan per arrivare fino a 4699 yuan. Più precisamente, queste le cifre richieste per ciascuna versione:

Redmi Book 14 2024 16-512 GB: 4199 yuan (circa 540 euro)

Redmi Book 14 2024 16 GB-1 TB: 4499 yuan (circa 579 euro)

Redmi Book 16 2024 16-512 GB: 4399 yuan (circa 566 euro)

Redmi Book 16 2024 16 GB-1 TB: 4699 yuan (circa 604 euro)

Leggi anche: Recensione Redmi Watch 3, ha (quasi) tutto quello che serve