Con la settima del Black Friday abbiamo fatto il pieno di offerte in tutte le categorie di prodotti, dai notebook, passando a monitor, componenti e periferiche. Il mercato dell’informatica però è sempre in “movimento” e in vista del Natale non mancheranno nuove promozioni che giorno per giorno cercheremo di monitorare per tenervi aggiornati su quelle più convenienti. Oggi per esempio abbiamo scovato alcune interessanti offerte in campo memoria, non solo per la RAM ma anche per lo storage visto che lo spazio a disposizione non è mai abbastanza e un nuovo drive per i nostri dati e i backup di sistema risulta sempre utile. Per l’occasione abbiamo selezionato due kit di memoria RAM, uno DDR4 e uno DDR5, oltre a tre SSD che possono soddisfare diverse categorie d’utenza.

Memorie RAM Kingston DDR5 e DDR4 al prezzo più basso su Amazon

Per le memorie RAM vi vogliamo segnalare due proposte targate Kingston, più precisamente due kit ad alte prestazioni della serie Fury Renegade che possono accontentare sia chi sta assemblando una build di ultima generazione AMD o Intel con DDR5, sia l’utente che guarda di più al budget o semplicemente è orientato su una build DDR4. Il primo kit che prendiamo in considerazione è il Kingston Fury Renegade DDR5 nella variante da 6.400 MT/s con capacità di 16 GB e dissipatori in colorazione argento/bianco. Si tratta di moduli da 8 GB che supportano la tecnologia Intel XMP 33.0 con un CAS Latency impostato a CL32 e un design originale e aggressivo che rinuncia in questo caso ai led RGB. Queste RAM vantano un heatsink ad alto profilo che garantisce buone temperature di esercizio considerando che operano con una tensione di 1,4 volt, la garanzia è a vita e attualmente si possono acquistare su Amazon al prezzo più basso di sempre.

Sulla stessa scia troviamo le Kingston Fury Renegade RGB DDR4, in questo caso in configurazione 32 GB (2x 16 GB) e una velocità di 3.600 MT/s. Lo stile non è tanto diverso dalle sorelle DDR5, fatta eccezione per l’integrazione di led RGB che sicuramente non dispiacerà agli amanti del genere. Anche in questo caso segnaliamo che le RAM Kingston sono al prezzo più basso di sempre su Amazon, il momento giusto se dovete fare un upgrade.

SSD per superconvenienti in offerta su Amazon

Per quanto riguarda lo storage, abbiamo individuato due SSD interni per PC e notebook con interfaccia PCI-E e un SSD esterno USB 3.2 Gen 2 con ottime prestazioni. Partiamo dall’SSD più conveniente del lotto, il Seagate BarraCuda Q5 da 1 TB in offerta attualmente del 53%; si tratta di un’unità con form-factor M.2 con interfaccia PCI-E 3.0 non proprio velocissimo con un picco di 2.400 MB/s in lettura, ma comunque molto conveniente e affidabile con un MTBF di 1,8 milioni di ore o tre anni di garanzia limitata e a 1 anno di servizi di recupero dati Rescue.

Se puntate a risparmiare, ma volete comunque un SSD PCI-E 3.0 veloce, sempre con interfaccia PCI-E 3.0, c’è Hikvision HIK E3000 da 1 TB, attualmente al prezzo più basso su Amazon. Si tratta di un SSD “da battaglia” che sfrutta il formato M.2, senza dissipatore, ma con prestazioni sequenziali in lettura/scrittura che arrivano a 3.520/2.900 MB/s.

Chiudiamo con un buon SSD esterno targato ADATA, nel dettaglio un ADATA SE800 da 512 GB che utilizza la veloce interfaccia USB 3.2 Gen 2, soluzione che garantisce una velocità di trasferimento dati nell’ordine dei 1.000 MB/s. L’SSD ADATA vanta uno chassis curato, compatto (tascabile) e resistente in colorazione nera, mentre la connessione al PC avviene tramite una porta USB-C; l’azienda assicura compatibilità con PC e MAC, Linux o Android e offre in bundle un cavo adattatore da USB 3.2 tipo C a tipo A.

