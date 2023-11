Partono le offerte del Cyber Monday dell’Acer Store. Oggi, lunedì 27 novembre, è possibile accedere a una serie di sconti esclusivi dedicati ai prodotti della gamma Acer. Grazie a queste offerte è possibile ottenere fino al 50% di sconto su notebook, PC, monitor, schede grafiche e altri prodotti Acer. Se ciò non bastasse c’è anche uno sconto extra su tutto, grazie a un coupon attivo solo per alcune ore.

Gli sconti del Cyber Monday dell’Acer Store: ecco le offerte e il coupon

Con le offerte dell’Acer Store per il Cyber Monday è possibile ottenere fino al 50% di sconto sui prodotti della gamma Acer, con tante opzioni tra cui scegliere per un acquisto a prezzo ridotto. Come sempre, lo store garantisce la spedizione gratuita oltre che il reso gratuito (esteso fino al 31 dicembre prossimo). C’è sempre la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal oppure Klarna.

Oltre allo sconto citato, variabile a seconda dei prodotti, sappiate che, inserendo il codice sconto EXTRA5 al carrello, ottenete uno sconto extra del 5% valido su tutto, anche sui prodotti già scontati. Si tratta di un coupon valido solo per alcune ore, fino alle ore 12:00 di domani, martedì 28 novembre, salvo eventuali proroghe.

Per un quadro completo sulle offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

>> Scopri le offerte Acer per il Black Friday <<

In questo momento, ci sono decine di prodotti in offerta sull’Acer Store valide fino a oggi, 27 novembre 2023. Qui di seguito abbiamo selezionato alcune delle promozioni più interessanti:

