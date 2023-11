Per migliorare la disponibilità delle colonnine di ricarica Supercharger, Tesla sta introducendo una “tassa di congestione” che colpirà gli automobilisti che ricaricheranno completamente il proprio veicolo elettrico nelle stazioni più trafficate.

Nel frattempo l’atteso Cybertruck di Tesla è stato avvistato mentre attraversava le acque dell’oceano nel Golfo del Messico.

Tesla lancia la tassa di congestione nelle sue stazioni di ricarica

I veicoli elettrici in genere si ricaricano in modo estremamente rapido fino a circa l’80-90%, dopodiché la velocità di ricarica rallenta in modo significativo. Lo scopo della tassa sulla congestione è quello di abbreviare la durata delle sessioni di ricarica quando le stazioni sono più trafficate, per consentire a più utenti di avere la possibilità di ricaricare.

In quest’ottica la tassa di congestione entrerà in vigore solo quando le stazioni di ricarica sono occupate e il livello di carica della batteria del veicolo è superiore al 90%. Gli automobilisti saranno in grado di vedere quando la tassa si applica tramite l’infotainment e ci sarà un periodo di tolleranza di cinque minuti.

La nuova politica si applicherà ad alcune stazioni negli Stati Uniti con un costo fissato a 1 dollaro al minuto, ma non è da escludere che in futuro questa possa essere estesa a livello globale come la tassa di inattività che colpisce gli automobilisti che lasciano il veicolo elettrico in un punto di ricarica dopo che è già stata completamente ricaricata.

Tesla Cybertruck avvistato in spiaggia

Ad appena una settimana dalle consegne Tesla Cybertruck è stato avvistato sulla spiaggia mentre attraversava le acque dell’oceano nel Golfo del Messico, tuttavia il pick-up elettrico non è entrato completamente in acqua.

Al momento non è noto se Tesla renderà il Cybertruck capace di galleggiare, ma l’anno scorso il CEO Elon Musk ha affermato che sarebbe in grado di attraversare alcuni specchi d’acqua non troppo agitati.

